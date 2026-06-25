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IMO приостановила эвакуацию судов из Персидского залива после атаки в Оманском заливе

The Insider
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Международная морская организация (IMO) временно приостановила начатую на этой неделе операцию по эвакуации судов из Персидского залива после нападения на грузовое судно в Оманском заливе.

Как сообщил генеральный секретарь IMO Арсенио Домингес, атакованное судно не участвовало в программе эвакуации IMO, однако инцидент заставил организацию пересмотреть гарантии безопасности для остальных судов.

«После запуска плана эвакуации, в рамках которого уже удалось успешно вывести из региона несколько судов, я решил временно приостановить его реализацию, чтобы повторно убедиться, что необходимые гарантии безопасности продолжают действовать», — заявил Домингес.

По данным британского Центра морских торговых операций (UKMTO), инцидент произошел в 7,5 морской мили к юго-востоку от Дахита (Оман). Неизвестный снаряд попал в правый борт грузового судна, повредив ходовую рубку. Пострадавших нет, загрязнения окружающей среды также не зафиксировано. Власти расследуют произошедшее, а судам рекомендовано соблюдать повышенную осторожность и сообщать о любой подозрительной активности.

Объединенный морской информационный центр (JMIC) сообщил, что после подписания меморандума между США и Ираном уровень угрозы для судоходства в регионе был снижен с высокого до умеренного. По оценке центра, интенсивность движения через Ормузский пролив начала восстанавливаться, а коммерческие суда вновь используют как южный маршрут под контролем Омана, так и северный, контролируемый Ираном.

Вместе с тем JMIC подчеркивает, что риски для судоходства сохраняются. В регионе продолжаются помехи сигналам спутниковой навигации (GNSS), фиксируется активность Корпуса стражей исламской революции, а также продолжаются операции по поиску и обезвреживанию морских мин.

Оман при координации IMO также ввел временный режим прохода через Ормузский пролив. Суда выпускаются из Персидского залива поэтапно и распределяются между северным и южным коридорами после получения разрешения от прибрежных властей. Передатчики AIS должны оставаться включенными на протяжении всего перехода.

Кроме того, JMIC предупредил о сохраняющейся минной опасности. Центр сообщил о подтвержденном обнаружении еще одной морской мины вблизи системы разделения движения судов, а также отметил, что сохраняется риск дрейфующих или необнаруженных мин.

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