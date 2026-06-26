Трамп заявил, что Иран нарушил прекращение огня

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран атаковал грузовое судно в Ормузском проливе с помощью ударных беспилотников, нарушив соглашение о прекращении огня. Об этом он написал в Truth Social.

«Исламская Республика Иран запустила как минимум четыре ударных беспилотника-камикадзе по судам, проходившим через Ормузский пролив. Один из беспилотников точно попал в верхнюю палубу крупного и очень дорогого грузового судна», — написал Трамп.

По его словам, судно получило повреждения, однако смогло продолжить движение. Еще три беспилотника, как утверждает президент США, были сбиты.

Трамп назвал произошедшее «безрассудным нарушением» договоренностей о прекращении огня.



25 июня The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на американских чиновников, что Иран атаковал грузовое судно под флагом Сингапура в Ормузском проливе. В результате удара была повреждена капитанская рубка. По данным Британской организации по координации морских торговых перевозок, никто из членов экипажа не пострадал.



Тегеран официально не признал ответственность, но предупредил, что проход по «неавторизованным маршрутам» осуществляется на риск судовладельцев, пишет Reuters.



После атаки США и страны Персидского залива потребовали обеспечить «свободное, безусловное и неограниченное судоходство» через Ормузский пролив. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что попытки Ирана угрожать судоходству или блокировать пролив могут привести к новому кризису. В ответ Тегеран обвинил Вашингтон во вмешательстве в дела региона и предостерег страны Персидского залива от поддержки американской позиции.



После начала войны между США, Израилем и Ираном 28 февраля этого года Тегеран фактически заблокировал Ормузский пролив — ключевой маршрут мировой торговли энергоресурсами. Согласно временному соглашению о прекращении огня, достигнутому между Вашингтоном и Тегераном в июне, Иран должен был обеспечить возобновление движения через пролив. Однако иранские власти требуют согласовывать маршруты с созданным ими после начала войны Управлением Ормузского пролива.

При этом часть нефтяного экспорта восстанавливается.