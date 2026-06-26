Папа римский и кардиналы обсуждают в Ватикане энциклику о «разоружении ИИ». Она призвана «сказать нет концентрированной власти» — богослов

Католический — и антикатолический — Instagram уже заполонили шутки о том, что папа римский отлучил ИИ от Церкви. Нет, не отлучил, но, пожалуй, мало кто в последние годы так последовательно сформулировал опасения, связанные с распространением нейросетей. Если сформулировать проблему в католическом прочтении, то, по сути, человек впервые пытается сделать то, что до сих пор делал только бог, — интеллект.

Современные IT-технологии и христианская проповедь могут показаться вещами очень далекими друг от друга. В действительности, эти сферы пересекаются куда сильнее, чем кажется. Еще папа Франциск учредил «Диалоги Минервы» — конференции теологов, ученых и бизнесменов, на которых обсуждаются вопросы технологий и ИИ.

В среде техномагнатов также легко найти тех, кто увлечен религиозными вопросами. Например, бывший исполнительный директор PayPal Питер Тиль читает лекции об Антихристе с опорой на католических мыслителей.

Прежде всего понтифика беспокоит не искусственный интеллект как таковой: он не осуждает ни его использование, ни разработку. Папа, напротив, отмечает, что у ИИ нет злых намерений, он может быть полезен, но с него нет спроса:

«ИИ не переживает опыт, у него нет тела, чувств радости или боли, нет этапов взросления, он не знает, что означают любовь, труд, дружба или ответственность. Нет у него и совести — нейросети не различают добро и зло, не постигают глубинного смысла происходящего и не несут ответственности за последствия своих действий».

Проблема не в нейросетях, а в технократической парадигме, пишет папа. За технологиями стоят крупные корпорации и их владельцы: их влияние увеличивается, а это, в свою очередь, ведет к неравенству и непрозрачности. Например, те, кто контролирует ИИ, могут навязывать обществу собственное видение морали через чат-боты.

Общение с ИИ может быть полезным и даже утешительным, но в то же время порой способствует изоляции и замыканию людей. Кроме того, проблема и в том, что ИИ, который мы обычно видим как окошко на экране смартфона, в действительности представляет собой сложную систему, потребляющую бесчисленное множество ресурсов и человеческого труда, пишет глава Католической церкви.

Он задается вопросом, может ли быть справедливым общество, в котором деликатные вопросы (в том числе, например, процесс найма на работу) будут делегированы нейросетям. Есть риск, что «нейтральный и объективный» ИИ будет совершенно не таким и будет лишь отражать стереотипы или идеологические предубеждения своих разработчиков.

Папа предлагает «разоружить» ИИ: прекратить гонку за всё более мощными алгоритмами ради самой гонки. Он также советует пересмотреть представления о том, что развитие ИИ — самоценность, а эффективность — это главный результат, к которому мы должны стремиться.

Технологии при этом не стоит «демонизировать и идеализировать»: нужно обратиться к фундаментальному принципу, что истина — это «общественное благо, а не собственность тех, кто обладает властью или влиянием». Именно поэтому на этапе разработки нейросетей нужна максимальная прозрачность, а образование должно быть перестроено, чтобы дети со школы учились критически относиться к ответам чат-ботов.

Примечательна была не только главная тема этой энциклики, но и сама ее презентация — обычно ее не делают в принципе. В этот раз документ официально представили, а на мероприятие, помимо прочих, пригласили сооснователя компании Anthropic Криса Олаха. На встрече он заявил, что нейросети нуждаются в надзоре со стороны религиозных лидеров, правительств и гражданского общества.