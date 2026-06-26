Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

75.63

EUR

85.77

OIL

97.22

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

343

 

 

 

 

 

Новости

Суд в США обязал Минюст рассекретить некоторые данные из файлов Эпштейна и опубликовать показания девушки, обвинившей Трампа в насилии

The Insider
Фото: AFP via Getty Images

Фото: AFP via Getty Images

Федеральный судья в четверг, 25 июня, обязал американский Минюст предоставить неотредактированные версии некоторых документов, касающихся дела Джеффри Эпштейна. Ведомство должно сделать это в срок до 2 июля либо объяснить, почему оно не может рассекретить эту информацию. 

От Минюста потребовали предоставить уже ранее известные документы, но с меньшим количеством зачеркиваний — часть данных в документах была скрыта черными полосами, чтобы, например, анонимизировать жертв. Суд же просит снять некоторые из этих зачеркиваний, чтобы было возможно идентифицировать отправителя и получателя некоторых электронных писем, а также имена соучастников, включенных в проект обвинительного заключения, пишет ABC News. 

У министерства есть срок до 2 июля. До этой даты оно должно либо опубликовать документы, либо объяснить, «почему зачеркивания не должны быть удалены».

Среди файлов, которые затрагивает решение, — протоколы допроса девушки, которая обвиняла в насилии президента Дональда Трампа. Министерство юстиции опубликовало отчеты о некоторых из этих допросов, но не сами протоколы. Сам Трамп эти обвинения отрицает. 

Другие электронные письма касаются, в частности, предполагаемого вовлечения в сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних. В них обсуждались «девочки 14–15 лет», а в одном из писем говорилось: «Она как Лолита из произведений Набокова, миниатюрная женщина :) Так что теперь мне следует присылать вам только таких кандидаток». Письмо было отправлено Эпштейну, но имя отправителя — скрыто.

Скрыты были и почтовые адреса некоторых получателей писем от Эпштейна. В одном из них тот писал своему анонимизированному собеседнику: «Где ты? У тебя всё в порядке? Мне понравилось видео с пытками». 

Минюст ранее утверждал, что в документах содержатся непроверенные и неподтвержденные утверждения, которые обычно не публикуются федеральными властями. А в случае с допросом девушки, обвинявшей Трампа в насилии, утверждалось, что эти записи содержат «необоснованные и ложные» утверждения о президенте, отмечает Politico.

В прошлом году в Штатах при этом был принят так называемый «Закон о прозрачности файлов Эпштейна». Он обязывал Минюст рассекретить материалы по делу финансиста, оставляя возможность анонимизации жертв и обвинителей. 

Некоторые файлы тем не менее были изначально опубликованы неотредактированными. Они по ошибке раскрыли личные данные пострадавших от действий покойного финансиста и торговца людьми, после чего несколько тысяч документов и медиафайлов были сняты с публикации. Некоторые из пострадавших в результате столкнулись с угрозами и преследованием. 

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Секретовыносители. Насколько хорошо защищена гостайна в России
  2. Дороги смерти: как украинские удары по транспортным коридорам уничтожают военную логистику России
  3. Завирусилось. Почему в Европе резко выросло число венерических больных
  4. Ракета вместо пенсий: как Илон Маск раздувает стоимость SpaceX с помощью фондов и несбывающихся обещаний
  5. «Ментальный — от слова „мент“». Как российские власти доказывают экстремизм ЛГБТ-сообщества

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте