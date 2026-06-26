Суд в США обязал Минюст рассекретить некоторые данные из файлов Эпштейна и опубликовать показания девушки, обвинившей Трампа в насилии

Федеральный судья в четверг, 25 июня, обязал американский Минюст предоставить неотредактированные версии некоторых документов, касающихся дела Джеффри Эпштейна. Ведомство должно сделать это в срок до 2 июля либо объяснить, почему оно не может рассекретить эту информацию.

От Минюста потребовали предоставить уже ранее известные документы, но с меньшим количеством зачеркиваний — часть данных в документах была скрыта черными полосами, чтобы, например, анонимизировать жертв. Суд же просит снять некоторые из этих зачеркиваний, чтобы было возможно идентифицировать отправителя и получателя некоторых электронных писем, а также имена соучастников, включенных в проект обвинительного заключения, пишет ABC News.

У министерства есть срок до 2 июля. До этой даты оно должно либо опубликовать документы, либо объяснить, «почему зачеркивания не должны быть удалены».

Среди файлов, которые затрагивает решение, — протоколы допроса девушки, которая обвиняла в насилии президента Дональда Трампа. Министерство юстиции опубликовало отчеты о некоторых из этих допросов, но не сами протоколы. Сам Трамп эти обвинения отрицает.

Другие электронные письма касаются, в частности, предполагаемого вовлечения в сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних. В них обсуждались «девочки 14–15 лет», а в одном из писем говорилось: «Она как Лолита из произведений Набокова, миниатюрная женщина :) Так что теперь мне следует присылать вам только таких кандидаток». Письмо было отправлено Эпштейну, но имя отправителя — скрыто.

Скрыты были и почтовые адреса некоторых получателей писем от Эпштейна. В одном из них тот писал своему анонимизированному собеседнику: «Где ты? У тебя всё в порядке? Мне понравилось видео с пытками».

Минюст ранее утверждал, что в документах содержатся непроверенные и неподтвержденные утверждения, которые обычно не публикуются федеральными властями. А в случае с допросом девушки, обвинявшей Трампа в насилии, утверждалось, что эти записи содержат «необоснованные и ложные» утверждения о президенте, отмечает Politico.

В прошлом году в Штатах при этом был принят так называемый «Закон о прозрачности файлов Эпштейна». Он обязывал Минюст рассекретить материалы по делу финансиста, оставляя возможность анонимизации жертв и обвинителей.

Некоторые файлы тем не менее были изначально опубликованы неотредактированными. Они по ошибке раскрыли личные данные пострадавших от действий покойного финансиста и торговца людьми, после чего несколько тысяч документов и медиафайлов были сняты с публикации. Некоторые из пострадавших в результате столкнулись с угрозами и преследованием.