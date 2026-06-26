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OpenAI рассматривает возможность отложить IPO до 2027 года — NYT

The Insider
Фото: Shutterstock

Фото: Shutterstock

OpenAI, компания — разработчик ChatGPT, склоняется к тому, чтобы отложить первичное размещение ценных бумаг (IPO). Выход компании на публичный рынок может произойти в 2027 году, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники. 

По словам собеседников издания, создатель ChatGPT нанял банкиров и юристов с расчетом на IPO уже в третьем или четвертом квартале этого года. Сейчас, однако, консультанты предложили менеджменту OpenAI подождать с выходом на рынок до 2027 года. 

На возможный сдвиг планов компании повлиял, в частности, пример недавнего размещения акций SpaceX Илона Маска. Это было крупнейшее IPO в истории, но с того момента акции компании падают: на прошлой неделе они торговались по $202, а к концу четверга, 25 июня, — уже по $153. Нестабилен и рынок: инвесторы сомневаются, смогут ли компании, занимающиеся ИИ, выполнить свои обещания. 

Консультанты OpenAI в связи с этим предупредили руководство компании, что инвесторы могут не проявить особого энтузиазма по поводу ее собственных акций. 

Еще один вариант, помимо отсрочки выхода на рынок, — снижение оценки с $1 трлн до более скромных цифр для более быстрого IPO. Директор компании Сэм Альтман, однако, считает любое изменение оценки в триллион долларов неприемлемым.

В этом году ожидается IPO трех бигтех-компаний: OpenAI, SpaceX и Anthropic. Первой на рынок вышла компания Илона Маска: тем самым ей удалось привлечь порядка $75 млрд, а сам Маск стал первым триллионером. Компания Anthropic, создатель ИИ-ассистента Claude, конфиденциально подала заявку на первичное размещение акций еще в начале июня, опередив OpenAI. 

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