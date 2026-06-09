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OpenAI подала заявку на IPO. Компания рассчитывает на оценку в $1 трлн

The Insider
Florence Lo / Reuters

Florence Lo / Reuters

Создатель чат-бота ChatGPT, американская компания OpenAI, подала заявку на первичное размещение ценных бумаг (IPO). Об этом говорится в объявлении на официальном сайте:

«Мы недавно подали конфиденциальную форму S-1. Мы ожидаем, что это утечет, поэтому просто объявляем об этом сами. Пока мы не приняли решения о сроках; это может занять какое-то время, потому что есть вещи, которые мы хотим сделать и которые, вероятно, проще сделать, оставаясь частной компанией. Но это сложный набор компромиссов, и такой шаг дает нам возможность выйти на биржу раньше, если в итоге это окажется лучшим решением».

OpenAI пока не раскрыла ключевые параметры будущего IPO, в том числе по какой цене компания планирует размещать акции и какой может быть ее оценка перед выходом на биржу. Однако, как пишет агентство Reuters, ИИ-гигант рассчитывает на оценку до $1 трлн при выходе на биржу, который может состояться уже в сентябре.

Ранее конфиденциальную заявку на IPO подал Anthropic — разработчик ИИ-ассистента Claude и один из главных конкурентов OpenAI.

Обе компании стремятся выйти на публичный рынок на фоне гонки за капиталом, необходимым для строительства дата-центров, закупки чипов и найма специалистов, отмечал Bloomberg. Эксперты предупреждали, что компания, которая первой проведет IPO, может получить преимущество в привлечении инвестиций для дальнейшего развития ИИ-инфраструктуры. Заявку на IPO также подала SpaceX Илона Маска. 

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