УПЦ подала иск о законности создания Госэтнополитики. Последняя констатировала связь УПЦ с Москвой и требовала ее запрета

Адвокаты Украинской православной церкви (УПЦ) на этой неделе подали иск в суд в Киеве против Кабинета министров Украины. Они намерены оспорить создание и работу Госслужбы по этнополитике и свободе совести (Госэтнополитики, или ГЭСС). Последняя признавала УПЦ аффилированной с Москвой, что вело к ее фактическому запрету.

Госэтнополитики появилась в Украине в 2020 году. Это орган исполнительной власти, который занимается «политикой в сфере межнациональных отношений, религии и защиты прав коренных народов и национальных меньшинств» в стране. Госслужба, например, может выносить на рассмотрение Кабмина конкретные предложения по законам и иным политическим решениям в этих областях.

По мнению авторов иска, создавая Госэтнополитики, министры неоправданно наделили ее функциями, которые «могут принадлежать исключительно министерствам», пишет адвокат Никита Чекман. Это изменило систему распределения полномочий между органами власти и, соответственно, противоречит Конституции, говорится в иске.

«Киевская митрополия просит суд признать противоправными и недействительными постановления Кабинета министров Украины, на основании которых была создана и функционирует ГЭСС, а также обязать Кабинет министров ликвидировать этот орган как незаконно созданный», — пишет Чекман.

Он отдельно подчеркивает в своем посте, что именно Госэтнополитики приняла ряд решений, которые отразились на работе Киевской митрополии УПЦ в стране.

Так, например, в конце 2022 года именно ГЭСС было поручено провести экспертизу нового Устава церкви, который был принят УПЦ уже после российского вторжения. Экспертиза тогда признала, что УПЦ по-прежнему является «структурным подразделением» РПЦ и не разорвала связи с Московским патриархатом.

Позже, в мае 2025 года, Госэтнополитики снова расследовала признаки аффилированности УПЦ с Московским патриархатом. В середине июля того же года ведомство заявило, что нашло их и поручило УПЦ устранить нарушения, но, как утверждалось позднее в пресс-релизе ведомства, митрополит Онуфрий отказался выполнять указанные предписания, и в августе того же года Киевскую метрополию УПЦ признали аффилированной с РПЦ, а следовательно, запрещенной в стране. Госэтнополитики тогда подала иск в суд о прекращении деятельности церкви.

В апреле этого года суд в Киеве признал заключение религиоведческой экспертизы 2023 года недействительным. Коллегия судей потребовала от Государственной службы пересмотреть ее.