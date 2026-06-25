Правительство спишет 8 регионам 48 млрд рублей долгов. Башкортостан такая льгота не спасла от вынужденной продажи части «Башнефти»

Правительство России спишет 8 регионам более 48 млрд рублей задолженности по бюджетным кредитам. Об этом 25 июня на заседании кабинета министров сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Речь идет о Волгоградской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Рязанской и Челябинской областях, а также Удмуртии. По словам Мишустина, высвободившиеся средства должны пойти на строительство и ремонт социальных объектов, жилья и дорог. Правительство связывает программу со списанием двух третей задолженности регионов по бюджетным кредитам.

Списание распространяется не на любые долги регионов и не означает перечисления им новых средств из федерального бюджета. Регионы получают возможность не возвращать часть ранее взятых бюджетных кредитов при условии, что направят сэкономленные деньги на определенные расходы — в частности, на инфраструктуру, ЖКХ, общественный транспорт, расселение аварийного жилья и инвестиционные проекты.

Башкортостан получал такую льготу в прошлом году: в июле 2025 года правительство списало республике 4,3 млрд рублей задолженности по бюджетным кредитам. В отчете регионального правительства за 2025 год говорилось, что благодаря этому до 2028 года власти рассчитывают привлечь еще 4,3 млрд рублей на развитие коммунальной инфраструктуры.

Однако списание части бюджетных кредитов не избавило республику от поиска дополнительных доходов. В июне 2026 года Башкортостан продал «Роснефти» часть принадлежавшего ему пакета акций «Башнефти». Глава региона Радий Хабиров назвал сделку «чистым финансовым расчетом» и заявил, что вырученные средства пойдут на закрытие «ряда финансовых вопросов» и новые объекты. Позднее и. о. министра финансов Башкортостана Светлана Малинская сообщила, что республика получила за пакет 14,8 млрд рублей.

До сделки Башкортостану принадлежали 25% плюс одна акция «Башнефти» — блокирующий пакет. Если республика продала около 6% всего акционерного капитала компании, как ранее сообщали власти, ее доля могла сократиться примерно до 19%, то есть ниже уровня, необходимого для блокирования части ключевых решений акционеров.