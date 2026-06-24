Башкортостан продал «Роснефти» 6% акций «Башнефти». Республика владела блокирующим пакетом

Башкортостан продал «Роснефти» 6% принадлежащих республике акций «Башнефти». Об этом объявил глава республики Радий Хабиров в интервью агентству «Башинформ». Он назвал это «чистым финансовым расчетом»:

«Люди зачастую воспринимают это как некий удар по республике. „Башнефть“ входит в структуру компании „Роснефть“, работа с которой у нас построена на паритетных началах. Кроме того, инфраструктура „Башнефти“ находится на территории Башкирии, поэтому так же, как и раньше, будет перерабатываться нефть, выплачиваться налоги. А на средства, поступившие от продажи пакета акций, мы закроем ряд финансовых вопросов и вложимся в новые объекты».

О продаже части республиканского пакета еще в начале июня впервые сообщил премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров. По его словам, акции были проданы с согласия федерального руководства, чтобы направить часть ресурсов «в качестве нашего вклада в достижение общей победы». Размер пакета, сумму сделки и покупателя он тогда не раскрыл.

На следующий день сделку подтвердили в «Роснефти». В компании добавили, что республика сохранит своих представителей в составе совета директоров:

«Сделка по покупке части принадлежащего пакета акций ПАО АНК „Башнефть“ стала органичным продолжением успешного взаимодействия и отвечает ключевым интересам Башкортостана и „Роснефти“. Предусмотрена возможность обратного выкупа данного пакета у компании со стороны региона».

До сделки Башкортостану принадлежали 25% плюс одна акция «Башнефти». У «Роснефти» было 57,7% ценных бумаг компании: контрольный пакет уже находился у нее, тогда как республика владела блокирующим. Хабиров утверждает, что после продажи 6% акций Башкортостан по-прежнему сохраняет блокирующий пакет. При этом точная структура сделки официально не раскрывалась.

Эксперты, комментарии которых приводит «Радио Свобода», с этой оценкой не согласны. По их расчетам, если республика продала 6% от капитала компании, ее доля снизилась с 25% плюс одной акции примерно до 19%, а этого недостаточно для блокирующего пакета. Такой пакет не дает контролировать компанию, но позволяет блокировать часть ключевых решений.

Продажу акций «Башнефти» начали обсуждать еще в прошлом году после публикации данных о состоянии республиканского бюджета. В декабре 2025 года местное Минземимущество подготовило поправки в план приватизации госактивов на 2024–2026 годы. Они предполагали продажу 11,3 млн акций «Башнефти», или 6,36% уставного капитала компании.

Власти тогда объясняли возможную приватизацию привлечением инвестиций, развитием фондового рынка и модернизацией экономики на фоне снижения цен на нефть из-за санкций ЕС и США. Однако лишь в апреле пресс-служба Хабирова сообщала, что вопрос продажи акций «Башнефти» не рассматривается.

«Башнефть» — один из ключевых промышленных активов Башкортостана. Компания занимается добычей и переработкой нефти, а ее основные перерабатывающие мощности находятся в республике. В 2009 году контрольные пакеты шести предприятий башкортостанского ТЭКа, включая «Башнефть», выкупила АФК «Система». В 2014 году «Башнефть» перешла в собственность Росимущества, а в 2015 году 25% плюс одна акция компании были переданы из федеральной собственности Башкортостану. В 2016 году правительство России продало «Роснефти» госпакет в 50,075% акций. С тех пор «Роснефть» контролировала «Башнефть», а у республики оставался блокирующий пакет.