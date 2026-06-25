WP: Гуру индуистской организации на Гавайях годами писал политические директивы для директора нацразведки США Тулси Габбард

Издание The Washington Post получило доступ к сотням конфиденциальных меморандумов, в которых на протяжении 2011–2017 годов неустановленный советник давал тогдашней конгрессвумен от Гавайев, а ныне — директору нацразведки Тулси Габбард указания по законопроектам, телевыступлениям и публичным заявлениям. По данным издания, большинство документов поступало с адресов почтового домена nineisles.com, который, по словам бывших членов религиозной группы Science of Identity Foundation (SIF), использовался секретарями ее духовного индуистского лидера Криса Батлера.

Источником документов стала бывшая сотрудница SIF Ребекка Зальцбург — в 1990-е она работала секретарем у Батлера. По ее словам, гуру не пользовался компьютером и диктовал указания устно, а секретари превращали их в текстовые меморандумы без подписи автора, чтобы скрыть его личность. The Washington Post пишет, что в найденных письмах безымянный советник в резкой форме критиковал Габбард за неудачные телевыступления и настаивал на конкретных формулировках для прессы.

Журналисты издания сопоставили 32 телеинтервью Габбард в 2014–2016 годах с текстами меморандумов и в 24 случаях нашли почти точное совпадение фраз. В одном из документов 2015 года советник предложил саркастический ответ на слова госсекретаря Джона Керри о причинах терроризма — Габбард повторила эту формулировку в эфире Fox News в тот же день. Помимо политических указаний, в архиве обнаружились инструкции для группы анонимных аккаунтов в соцсетях, которые поддерживали Габбард и маскировали фейковые профили под обычных пользователей.

Помощник Батлера Сунил Хемани заявил The Washington Post, что автором большинства меморандумов был не гуру, а он сам совместно с отцом Габбард, сенатором штата Гавайи Майком Габбардом. Президент SIF Джини Бишоп отказалась отвечать на вопросы издания, назвав их основанными на «ложных предпосылках», а команда Габбард назвала расследование проявлением «антииндуистской предвзятости». При этом издание указывает на лингвистический анализ, проведенный с помощью ИИ Anthropic Claude, который сопоставил меморандумы с архивом лекций Батлера и счел его авторство более вероятным, чем авторство Хемани или Майка Габбарда.

Тулси Габбард объявила об уходе с поста директора национальной разведки США еще в конце мая, объяснив решение необходимостью ухаживать за мужем Абрахамом Уильямсом, у которого диагностировали редкую форму рака костей. По плану она должна оставить должность 30 июня. Исполняющим обязанности директора национальной разведки станет ее первый заместитель Аарон Лукас. Ее отставке предшествовали разногласия с администрацией Трампа по иранскому вопросу.