Глава нацразведки США Тулси Габбард объявила об отставке. Ее сменит Аарон Лукас

The Insider
Иллюстрация к материалу

Директор национальной разведки США Тулси Габбард опубликовала на своей странице письмо с прошением об отставке в адрес президента США Дональда Трампа.

«К сожалению, я вынуждена уйти в отставку с 30 июня этого года. У моего мужа, Авраама, диагностирована редкая форма рака костей. Ему предстоят тяжелые испытания в ближайшие недели и месяцы. В данный момент я должна уйти с государственной службы, чтобы поддерживать его в его сражении», — написала Габбард. 

«Тулси проделала невероятную работу, и нам будет ее не хватать. Ее уважаемый первый заместитель директора Национальной разведки Аарон Лукас будет исполнять обязанности директора Национальной разведки», — написал Трамп в собственной соцсети Truth Social. Аарону Лукасу 55 лет, больше 20 лет он проработал в ЦРУ. 

На этом фоне источники Reuters сообщают, что в Белом доме были «давно недовольны» Габбард. Один из признаков этого недовольства, вероятно, — отсутствие Габбард на обсуждениях военной операции США по захвату венесуэльского диктатора Николаса Мадуро, а также конфликта на Ближнем Востоке. Среди возможных причин недовольства — работа Габбард по рассекречиванию документов, связанных со смертью бывшего президента Джона Ф. Кеннеди, изучению честности и законности выборов и происхождения COVID-19. В частности весной прошлого года Габбард провела расследование систем для голосования на американской территории Пуэрто-Рико. Его задачей было совместно с ФБР изучить утверждения, что Венесуэла взломала машины для голосования на территории США и вмешалась в результаты выборов. 

В прошлом году Габбард неожиданно для ЦРУ включила старшего сотрудника агентства, работавшего под прикрытием, в список из 37 действующих и бывших чиновников, которых она лишила доступа к секретной информации, таким образом раскрыв его. Это также вызвало недовольство ею в американской администрации и, по данным Reuters, могло повлиять на ее увольнение. 

