Госдеп США: «На данный момент мы находимся в положении, когда Украина выигрывает войну»

В Государственном департаменте США считают, что Украина побеждает в войне. Об этом, как передает «Европейская правда», заявил заместитель главы Госдепа по делам внешней помощи, гуманитарным вопросам и свободе вероисповедания Джереми Левин на дискуссии форума YES, которую провел в Гданьске накануне саммита URC-2026 фонд Виктора Пинчука.

По словам Левина, Украина сейчас делает многое для того, чтобы закрепить новую фазу войны и в итоге выиграть ее, а ситуацию на фронте уже удалось переломить. Он сказал:

«На данный момент мы находимся в положении, когда Украина выигрывает войну на этом этапе».

По словам Левина, раньше украинские силы на поле боя ждали зимы, поскольку российские войска в этот период не наступали и брали паузу. Сейчас, отметил он, происходит обратное: Украина ведет наступление, а Россия выжидает зимы. При этом, подчеркнул Левин, даже в эту зиму украинцам удалось изменить динамику боевых действий за счет ударов по российской инфраструктуре на территории РФ. Он также сказал, что сейчас очень важный момент, в который Украина может продолжать оказывать давление на поле боя.

Левин напомнил, что Вашингтон рассматривает возможность отменить исключение российской нефти из санкций, и заверил, что США продолжат сотрудничество с европейскими партнерами по вопросу санкций.

На том же саммите обсуждалась возможность лицензировать производство американских ракет для европейских компаний и Украины, а Трамп выразил готовность увеличить санкции против Москвы.