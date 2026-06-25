США исключили из санкционного списка сына миллиардера Потанина

Вашингтон снял санкции с Ивана Потанина, сына миллиардера и президента «Норникеля» Владимира Потанина. Соответствующая запись появилась на сайте американского Минфина.

Помимо Потанина-младшего из санкционных списков исключили еще несколько человек. Среди них — бывшие топ-менеджеры «ФК Открытие» Герман Белоус, Ирина Кремлева, Виктор Николаев и Надия Черкасова.

Российский Forbes пишет, что все они раньше состояли в наблюдательном совете банка. Сам банк «Открытие» попал в санкционные списки в 2022 году. В начале апреля этого года санкции сняли с экс-главы ФК «Открытие» Михаила Задорнова.

Ограничения также сняли с члена наблюдательного совета «Совкомбанка» Михаила Клюкина. Помимо физлиц санкции также сняли с грузовых судов «Вячеслав Аршинов» и «Геннадий Егоров».

Ранее на этой неделе стало известно, что США исключили из санкционного списка первого вице-президента Газпромбанка Наталью Пузырникову. Она попала под ограничения вместе с топ-менеджментом Газпромбанка и Сбербанка в мае 2022 года.