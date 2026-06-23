США сняли санкции с вице-президента Газпромбанка Натальи Пузырниковой

США исключили из санкционного списка первого вице-президента Газпромбанка Наталью Пузырникову. Соответствующее обновление 23 июня опубликовало Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

Ограничения против Пузырниковой ввели в мае 2022 года, вместе с санкциями против всего топ-менеджмента Газпромбанка и Сбербанка. Тогда в санкционный список попали и остальные члены правления Газпромбанка: председатель Андрей Акимов, его заместитель Алексей Белоус, а также Елена Борисенко, Дмитрий Зауэрс, Виктор Команов, Алексей Матвеев, Александр Муранов, Игорь Русланов, Владимир Рыскин, Александр Соболь, Александр Степанов, Тигран Хачатуров, Владимир Винокуров, Денис Камышев, Ирина Каплунник и Алексей Попович.

Кроме того, Минфин США снял санкции с Антона Круговова и Тамары Топчий. Ограничения против Круговова были связаны с его связями с компаниями Majory LLP и «Серния Инжиниринг», против Топчий — с фирмой Invention Bridge SL.

Блокирующие санкции против самого Газпромбанка США ввели в ноябре 2024 года. С весны 2022 года, по указу Путина, банк проводит рублевые расчеты за газ с «недружественными» странами — до этого более жестких блокирующих санкций, предполагающих отключение от долларовой системы, против него не вводили.

В июне Минфин США исключил из списка бывшего замглавы правления Сбербанка Сергея Мальцева, который попал под ограничения 8 мая 2022 года и после этого покинул банк вместе с зампредом Александрой Бурико и членом правления Натальей Алымовой. В начале апреля Вашингтон снял санкции с экс-министра финансов России и бывшего главы банка «Открытие» Михаила Задорнова, а в конце марта — с экс-главы ВЭБ.РФ Владимира Дмитриева, находившегося под ограничениями с мая 2022 года.