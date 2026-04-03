США сняли санкции с бывшего главы банка «Открытие» Михаила Задорнова

Министерство финансов США исключило из санкционного списка бывшего председателя правления банка «Открытие» Михаила Задорнова. Соответствующее обновление комиссия по иностранным активам ведомства (OFAC) опубликовала 3 апреля 2026 года.

Задорнов попал под американские санкции в апреле 2022 года — его включили в список в связи с вторжением России в Украину. Основанием стала именно его должность в подсанкционном банке «Открытие». В декабре того же года Задорнов ушел в отставку с поста председателя правления.

Еще в июле 2024 года Задорнов подал иск в суд округа Колумбия, оспаривая введенные против него ограничения. Среди ответчиков по делу фигурировали экс-госсекретарь Энтони Блинкен, бывший министр финансов Джанет Йеллен, Госдепартамент, Минфин и управление OFAC.

Юрист адвокатского бюро NSP Глеб Бойко, комментируя «Коммерсанту» перспективы дела еще в 2024 году, отмечал, что схожим путем прошли несколько российских и иностранных лиц, включая членов наблюдательного совета банка «Открытие». OFAC, не дожидаясь рассмотрения дела по существу, исключала их из санкционного списка, не желая формировать для себя негативную судебную практику.

В иске Задорнов также ссылался на прецеденты. Так, ранее OFAC уже снимала ограничения с его бывших коллег по «Открытию» — Анатолия Карачинского, Елены Титовой, Андрея Голикова и Пола Голдфинча — после их ухода с руководящих постов в банке.

Задорнов — российский экономист и государственный деятель. В 1997–1999 годах занимал пост министра финансов России, принимал участие в выработке решения о дефолте 1998 года. Впоследствии возглавлял ВТБ24, а с 2018 года — банк «Открытие».