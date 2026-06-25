В российской библиотеке им. Ленина появится закрытое хранилище «деструктивной литературы» — замминистра культуры

Появление книг «иноагентов» на полках замминистра назвала проблемой для сотрудников библиотек: по ее словам, им нужно «сохранять баланс между защитой национальных интересов и доступом к знаниям». Книги «иноагентов» (даже если они написаны для детей) несовершеннолетним не выдаются, подчеркнула она, но полностью исключить из фонда их невозможно: например, автор с таким статусом может быть автором лишь одной статьи в сборнике.

В конце прошлого года стало известно о создании спецхрана «русофобской» литературы, изъятой на оккупированных территориях Украины, в Российской государственной библиотеке (РГБ). В разговоре с The Insider экс-руководитель подразделения РГБ предполагала, что основная цель такого проекта в учреждении — «попил» денег.