В российской библиотеке им. Ленина появится закрытое хранилище «деструктивной литературы» — замминистра культуры

Замминистра культуры Жанна Алексеева анонсировала создание спецхрана для «деструктивной» литературы. Он появится в Российской государственной библиотеке им. Ленина.
В своем выступлении замминистра упомянула «иноагентов». По ее словам, в библиотеках сейчас повышенное внимание уделяют тому, чтобы в подборки (например, современной художественной литературы) не попадали их книги или издания, «которые разрушают духовно-нравственные ценности».
Озвученная Алексеевой цель — «исключить попадание в библиотечный фонд деструктивного и неприемлемого контента».
«Российская государственная библиотека имени Ленина сегодня ведет такую работу по созданию спецхрана, закрытого хранилища той литературы, которая была представлена на наших исторических территориях и носила деструктивный характер», — заявила Алексеева на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).
Появление книг «иноагентов» на полках замминистра назвала проблемой для сотрудников библиотек: по ее словам, им нужно «сохранять баланс между защитой национальных интересов и доступом к знаниям». Книги «иноагентов» (даже если они написаны для детей) несовершеннолетним не выдаются, подчеркнула она, но полностью исключить из фонда их невозможно: например, автор с таким статусом может быть автором лишь одной статьи в сборнике.
В конце прошлого года стало известно о создании спецхрана «русофобской» литературы, изъятой на оккупированных территориях Украины, в Российской государственной библиотеке (РГБ). В разговоре с The Insider экс-руководитель подразделения РГБ предполагала, что основная цель такого проекта в учреждении — «попил» денег.