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Сын сенатора от Курской области намерен создать крупнейшую сеть крематориев в России — «Похоронный траст»

The Insider
Иллюстрация к материалу

Сын сенатора от Курской области Александра Брыксина Егор Брыксин готовится создать третью и крупнейшую частную сеть крематориев в России — после ростовско-якутской сети Виктора Шкуренко и Игоря Бака и ульяновской «Региональной службы кремации» семьи Бурлаковских, сообщает «Похоронный траст».

Через компанию «Кемеровский ритуальный центр» (КРЦ), совладельцем которой он выступает вместе с несколькими крупными подрядчиками РЖД, он выкупил у Совкомбанка действующий крематорий в Томске. По данным ЕГРН, сделка закрылась в конце апреля 2026 года, хотя объявление о продаже появилось на Avito еще в конце января.

КРЦ также владеет недостроенным крематорием в Кемерово. Строить томский объект в 2020 году начала команда тогдашнего мэра города, пивовара Ивана Кляйна, но планы вскоре расстроились: в конце того же года Кляйна задержали, а его банковские счета оказались заблокированы. Из-за санкций чешский поставщик отказался устанавливать заказанную для крематория печь TABO-CS, рассчитанную на сжиженный газ.

Тем не менее в октябре 2022 года объект все же открылся. Как сообщает «Похоронный траст», за три с половиной года там провели порядка 6,5 тысячи кремаций, а сейчас ежемесячный показатель стабилизировался на уровне около 150 — это заметно ниже среднемесячной смертности в томской агломерации, которая оценивается в 675 человек.

«Похоронный траст» пишет: знакомый одного из инвесторов КРЦ рассказал, что в перспективе группа намерена сделать свою сеть крупнейшей в стране. Конкретных планов по новому строительству пока нет — инвесторов интересуют действующие объекты и площадки высокой степени готовности в Сибири, в частности в Барнауле и Новосибирске, где один из крематориев сейчас оказался в центре корпоративного конфликта между братьями-наследниками Борисом и Родионом Якушиными.

Две сети, которые КРЦ должен будет обойти, тоже созданы непрофильными инвесторами. Крематории с китайскими печами Fu Shou Yuan в Ростове-на-Дону и Якутске принадлежат омскому ретейлеру Виктору Шкуренко и анапскому девелоперу Игорю Баку. «Региональную службу кремации» развивает семья финансистов Бурлаковских: в ноябре 2025 года она открыла крематорий в Ульяновске, готовит к запуску объект в Чебоксарах и располагает площадками для строительства еще в пяти регионах страны.

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