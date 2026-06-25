Американские власти прекратят поставки газа в ЕС, если его власти не ослабят регуляции выбросов метана

Министр энергетики США Крис Райт предупредил Евросоюз, что американские поставки газа уйдут на другие рынки, если блок не смягчит регулирование выбросов метана — мощного парникового газа. Об этом он заявил в интервью Bloomberg на полях конференции в Нью-Йорке. Райт сказал:

«Без содержательной реформы этого правила Европу ждет серьезная боль, в чем нет никакой необходимости. Дело не в эскалации — наша энергия в любом случае будет идти на рынок, просто потечет в другом направлении».

Заявление прозвучало после того, как европейский комиссар по энергетике Дан Йоргенсен пообещал противостоять давлению со стороны США и других экспортеров СПГ, требующих пересмотреть правила по выбросам метана. Вашингтон ранее предупреждал Брюссель, что сложность этого регламента и угроза штрафов поставят под удар торговые отношения сторон. Министры энергетики стран ЕС должны обсудить регулирование на встрече в Люксембурге в пятницу.

Зависимость Евросоюза от американского газа выросла после того, как блок начал отказываться от российских энергоносителей на фоне полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Ранее сообщалось, что к 2028 году доля СПГ из США в европейском импорте газа может достичь 80%, а эксперты предупреждали о риске формирования в Европе новой энергетической зависимости — на этот раз от единственного поставщика. При этом борьба с выбросами метана остается одним из ключевых элементов климатической политики ЕС, поскольку этот газ обладает более высоким потенциалом влияния на глобальное потепление, чем углекислый газ.

Подход Райта расходится с климатической политикой администрации Байдена, которая совместно с ЕС запустила в 2021 году «Глобальное обязательство по метану» — инициативу по сокращению его выбросов как минимум на 30% к 2030 году по сравнению с уровнем 2020 года. Сторонники нынешнего подхода Вашингтона указывают на сложность отслеживания утечек метана в разветвленной системе американских добывающих бассейнов, а экспортеры СПГ жалуются, что угроза штрафов за несоответствие европейским нормам сдерживает заключение новых контрактов.