Германия проводит обыски по делу о попытке диверсии против Gazprom Germania, один из подозреваемых — россиянин

Германские прокуроры провели обыски в рамках расследования предполагаемой попытки нарушить газоснабжение страны, связанной с непрозрачной операцией 2022 года вокруг немецкого подразделения российского энергетического гиганта — Gazprom Germania. Об этом в среду сообщила федеральная прокуратура Германии, передает Associated Press.

Полиция обыскала помещения в Берлине, принадлежащие подозреваемому и еще одному человеку, который не находится под следствием, а также офис неустановленной компании во Франкфурте. Арестов в ходе операции не производилось. Подозреваемого — гражданина России, имя которого не раскрывается, — проверяют на причастность к нарушению инвестиционных норм немецкого закона о внешней торговле, а также к попытке антиконституционной диверсии.

Через несколько недель после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году материнская компания объявила о выходе из капитала Gazprom Germania. Покупатель актива распорядился о ликвидации компании, что было запрещено до одобрения самой сделки. Власти Берлина передали Gazprom Germania под управление государственного агентства, остановив тем самым попытку ликвидации. Правительство Германии назвало это подразделение «имеющим первостепенное значение» для торговли, транспортировки и хранения газа в стране. Позднее компанию национализировали, сейчас она называется Securing Energy for Europe (SEFE).

По версии прокуратуры, продажа актива российской компании и последовавшая попытка его ликвидации были задуманы для того, чтобы нарушить газоснабжение Германии как одного из ключевых союзников Украины. Подозреваемого считают причастным к реализации решения о ликвидации Gazprom Germania именно с этой целью.

После вторжения России в Украину Германия резко сокращала зависимость от российского газа, а через несколько месяцев Москва полностью прекратила поставки в страну. Спустя еще несколько недель на дне Балтийского моря произошли подводные взрывы, повредившие газопроводы «Северный поток», построенные для транспортировки российского газа в Германию.