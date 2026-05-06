Малоизвестная сербская компания, основанная год назад, предложила €2 млрд за принадлежащий структурам «Газпрома» NIS

Малоизвестная сербская компания KFT Senator Treasury G.T.7 Two LLC (Senator) предложила «Газпром нефти» и «Газпрому» €2 млрд за их совокупную долю в самой крупной сербской нефтяной компании NIS — 56,1% акций, пишет Reuters. По словам владельца Senator Ранко Мимовича, российские собственники «в целом приняли» предложение. Ранее «Газпром нефть» сообщила Reuters, что «активно готовится» продать свою долю венгерской MOL и «не ведет никаких других переговоров по этому вопросу».

KFT Senator была основана прошлым летом. Ее заявка напрямую конкурирует с венгерской MOL, которая 19 января 2026 года подписала с российскими компаниями рамочное соглашение о покупке мажоритарного пакета NIS. Вучич оценивал предложение MOL примерно в €1 млрд. По данным Мимовича, KFT Senator 30 октября 2025 года начала процедуру получения лицензии в американском Управлении по контролю за иностранными активами (OFAC), а 4 ноября уведомила «Газпром нефть» о своих планах. На сайте OFAC заявка значится как находящаяся «на рассмотрении».

Кроме структур «Газпрома», правительству Сербии принадлежит 29,9% акций NIS, остальные — миноритарным акционерам и сотрудникам компании. Белград намерен дополнительно выкупить еще 5% акций. Мимович также сообщил, что 21 апреля информировал о своих планах администрацию президента Александра Вучича.

Отмечается, что ситуацию осложняет политический фактор, поскольку победа оппозиционной партии Tisza на парламентских выборах в Венгрии создала неопределенность вокруг сделки с MOL, хотя сербские власти заявляли, что венгерская компания сохраняет интерес к покупке. OFAC установило для российских структур срок завершения сделки — 22 мая 2026 года.

США объявили о санкциях против NIS — оператора единственного нефтеперерабатывающего завода Сербии в Панчево — еще в январе 2025 года, в последние дни администрации Байдена, потребовав от «Газпром нефти» и «Газпрома» выйти из капитала компании. После нескольких отсрочек при Трампе санкции вступили в силу в октябре 2025 года, когда перебои с поставками нефти привели к остановке завода. NIS — одна из крупнейших компаний Юго-Восточной Европы, на ее долю приходится около 80% сербского топливного рынка и половина розничных продаж. Ранее Вучич допускал, что Белград может самостоятельно выкупить российскую долю за €500–700 млн, — вместо этого приоритет был отдан переговорам с MOL.