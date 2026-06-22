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Бельгия выдала представителям «Талибана» 5 виз для обсуждения депортаций

The Insider
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Бельгия выдала визы пятерым представителям террористического движения «Талибан», управляющего Афганистаном с 2021 года, для того, чтобы они смогли приехать на заседание ЕС по вопросам миграции в Брюсселе, сообщает издание EUObserver со ссылкой на пресс-секретаря министра иностранных дел Бельгии Одри Жакье.  

«Это визы с ограниченным территориальным действием и ограниченным сроком действия: только для Бельгии <...> и только на один день», — заявила Жакье и добавила, что точная дата визита не будет объявлена из соображений безопасности. 

Заместитель генерального директора департамента Еврокомиссии по миграции и внутренним делам Йоханнес Лухнер посещал Кабул в январе, после чего заявил, что основная цель налаживания контактов с талибами — упрощение депортаций мигрантов из Афганистана. 

«Нас в первую очередь интересует возвращение преступников, но у нас также растет число афганцев, не совершивших преступлений, которым вынесено постановление о возвращении», — заявил он. Его начальница Беате Гминдер отказалась предоставить журналистам доступ к документам, касающимся поездки Лухнера. 

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