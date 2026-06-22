На месте Музея ГУЛАГа открыли музей «геноцида советского народа». Его создание инициировали Бастрыкин и ФСБ

В Москве на месте закрытого Музея истории ГУЛАГа открыли Музей памяти жертв геноцида советского народа. Проект реализовали по инициативе главы СК Александра Бастрыкина совместно с ФСБ и Национальным центром исторической памяти при президенте России. Начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков на открытии заявил, что посетители музея «получат ту самую прививку от неонацизма, поскольку здесь параллели с сегодняшним днем очевидны».

Экспозиция расположилась в здании в 1-м Самотечном переулке, где до ноября 2024 года работал Музей истории ГУЛАГа. Новый музей посвящен преступлениям нацистов на оккупированных территориях СССР: карательным операциям, блокаде Ленинграда, уничтожению культурных ценностей и Нюрнбергскому процессу. В СК заявили, что основу экспозиции в том числе составили материалы расследований ведомства о преступлениях немецких войск и их пособников.

Министр культуры Ольга Любимова назвала новый музей «точкой», где посетителям будут рассказывать о «тяжелейшей информации» современным музейным языком. Помощник президента Владимир Мединский заявил, что в музей следует приходить с детьми начиная с 6–7 класса.

Открытие музея произошло спустя 2,5 месяца после вступления в силу закона об уголовной ответственности за отрицание или одобрение «геноцида советского народа». Максимальное наказание по новой норме — до 5 лет лишения свободы, если высказывание сделано, например, через СМИ или интернет. Закон также предусматривает до 5 лет лишения свободы за повреждение или осквернение захоронений и памятников жертвам «геноцида советского народа».

При этом историки указывали, что термин «геноцид советского народа» не является общепринятым в международной историографии. Историк Илья Венявкин отмечал, что в нацистских документах нет планов уничтожить всех жителей СССР именно как группу «советский народ». Нацистские власти целенаправленно уничтожали евреев и ромов как этнические группы, а массовые убийства советских военнопленных, партизан и мирных жителей могут квалифицироваться как военные преступления и преступления против человечности, но не обязательно как геноцид в значении Конвенции ООН 1948 года.

Музей истории ГУЛАГа приостановил работу в ноябре 2024 года, официально — из-за нарушений пожарной безопасности. В феврале 2026 года власти Москвы сообщили, что на его месте откроют Музей памяти. Позднее «Вёрстка» писала, что прежнюю экспозицию демонтировали, а новое руководство говорило сотрудникам о планах проводить в музее параллели между Второй мировой войной и войной России против Украины.