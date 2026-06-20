В Ливане в результате израильского удара погибла известная эко-активистка Мона Халиль. Она более 25 лет занималась защитой морских черепах

Ливанская экологическая активистка Мона Халиль, более 25 лет занимавшаяся защитой мест гнездования морских черепах на юге страны, умерла от ранений, полученных в результате израильского авиаудара. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на ее друзей.

Халиль было 76 лет. Она основала экологический центр «Оранжевый дом» (Orange House Project) возле города Тир на побережье Средиземного моря. Вместе с волонтерами она занималась охраной пляжа, где откладывают яйца головастые и зеленые морские черепахи, а также принимала туристов и участников природоохранных программ. В начале июня израильский авиаудар попал в ее дом, после чего активистку в тяжелом состоянии доставили в больницу в Бейруте. Ее помощница получила ожоги, но выжила.

Во время гражданской войны в Ливане Халиль жила в Нидерландах, однако в 1999 году вернулась на родину. После случайной встречи с морской черепахой, откладывавшей яйца на пляже возле ее дома, она начала природоохранный проект, который впоследствии стал одним из самых известных экологических центров страны. Активистка также добивалась прекращения ловли рыбы с использованием взрывчатки и выступала против застройки побережья.

Ливанская природоохранная организация Green Southerners назвала Халиль одной из самых уважаемых защитниц морской экосистемы страны. В заявлении организации говорится, что ее деятельность вдохновила несколько поколений ливанцев заниматься защитой природы.

Накануне Reuters сообщил о вступлении в силу перемирия между Израилем и ливанской группировкой «Хезболла», достигнутого при посредничестве США и Катара. Несмотря на это, в первые часы после объявления режима прекращения огня стороны обвиняли друг друга в нарушениях, а ливанские источники сообщали о продолжающихся израильских ударах по территории страны.