Израиль и «Хезболла» договорились о перемирии — Reuters

Израиль и поддерживаемая Ираном ливанская исламистская группировка «Хезболла» договорились о перемирии, сообщило Reuters со ссылкой на американского чиновника. Соглашение вступило в силу в 16:00 по Гринвичу, после того, как обмен ударами поставил под угрозу временную сделку между США и Ираном о завершении более широкого конфликта на Ближнем Востоке. Перемирие подтвердили высокопоставленный израильский чиновник и два источника в «Хезболле».

По словам американского чиновника, договоренность была достигнута переговорщиками США и Катара при содействии Ирана. Израильский представитель уточнил, что Израиль и дальше будет действовать против возникающих угроз, а войска останутся на юге Ливана. «Если „Хезболла“ не атакует нас, то мы не будем бить по ним», — сказал он. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обещал «взыскать очень высокую цену» с «Хезболлы» за гибель четырех израильских военных.

Несмотря на объявленное перемирие, по данным двух ливанских источников в сфере безопасности, в первый час после его вступления в силу Израиль нанес около десяти ударов, хотя после 17:00 новых атак не зафиксировано. Израильский военный представитель подтвердил отсутствие ударов после 17:00, но отрицал данные о десяти атаках после 16:00. Журналист Reuters на севере Израиля наблюдал удары по территории Ливана около 16:50.

Договоренность между США и Ираном требует немедленного и окончательного прекращения военных операций на всех фронтах, включая Ливан, но на этой неделе насилие усилилось после временного затишья, наступившего сразу после анонса сделки. Израиль не участвовал в переговорах, которые привели к подписанному на этой неделе меморандуму о взаимопонимании, и выражал недовольство требованием остановить кампанию в Ливане.

Ранее Израиль нанес удар по южным пригородам Бейрута, несмотря на просьбу США не атаковать ливанскую столицу. Депутат от «Хезболлы» Хасан Фадлалла говорил Reuters, что Иран предупредил группировку: переговоры с Вашингтоном не могут продолжаться без всеобъемлющего прекращения огня.

Израиль заявил, что удары были направлены против боевиков и инфраструктуры «Хезболлы» в ответ на неоднократные нарушения перемирия с ее стороны. «Хезболла», в свою очередь, обвинила Израиль в нарушении условий как местного перемирия, так и американо-иранского соглашения, заявив, что израильские атаки убивали гражданских и разрушали жилье и инфраструктуру.