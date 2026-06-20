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Председатель Евросовета Кошта не уведомил членов органа о звонке Путину для налаживания контактов — премьер-министр Финляндии

The Insider
Фото: REUTERS / Yves Herman

Фото: REUTERS / Yves Herman

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что узнал о контакте офиса председателя Евросовета Антониу Кошты с окружением Владимира Путина только после того, как разговор уже состоялся. По его словам, в таком же положении оказалось большинство членов Евросовета, пишет Helsingin Sanomat.

По данным источников, короткий звонок был нужен для того, чтобы открыть дипломатический канал связи. Разговор прошел на дипломатическом уровне: с европейской стороны в нем участвовал глава аппарата Кошты, с российской — внешнеполитический советник Путина. «Я получил информацию об этом контакте после того, как он уже состоялся, как, насколько я понимаю, и большинство членов [Евросовета]», — сказал Орпо.

По данным источников, глава аппарата Кошты рассказал о звонке на встрече послов стран ЕС в среду — уже после того, как о разговоре написало агентство Bloomberg. Это вызвало раздражение у части стран ЕС, которые считают, что Кошта должен был согласовать звонок с членами союза заранее: один из дипломатов назвал его действия серьезной ошибкой. Сам Кошта рассказал о контакте всем лидерам в четверг на саммите в Брюсселе, и часть из них, по данным финской газеты Helsingin Sanomat, раскритиковала этот шаг.

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что дипломатические каналы бессмысленны, если Россия не готова к дипломатии. «Сначала нужен явный знак, что Россия к этому готова. Сейчас на это нет никаких указаний», — сказал он. Орпо при этом отказался критиковать Кошту, отметив, что понимает претензии к нему, но понимает и важность сохранения открытого дипломатического канала. Он добавил, что Кошта заверил его — никаких переговоров в ходе звонка не велось.

Сам Кошта на пресс-конференции после саммита защитил свое решение, заявив, что ЕС должен поддерживать Украину и дипломатическим путем, чтобы не зависеть от пересказа позиции Москвы другими сторонами. При этом он не ответил на вопрос, почему решил открыть канал связи именно сейчас — спустя более четырех лет войны — и почему не cкоординировал звонок с членами союза заранее.

По словам Кошты, Россия пока не демонстрирует признаков готовности к содержательным переговорам, а Евросоюз продолжит поддержку Украины и санкционное давление на Москву, не предлагая себя в роли посредника. Решение о том, кто будет представлять Европу на возможных переговорах, на саммите не было принято — против формата отдельных переговорщиков от ЕС выступил, в частности, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, заявивший, что Евросовет пока не может договориться даже о том, нужны ли переговоры вообще.

Ранее источники Bloomberg сообщали, что советник Кошты провел два телефонных разговора с высокопоставленным российским чиновником из окружения Путина, пытаясь подготовить почву для возможных будущих переговоров по Украине.

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