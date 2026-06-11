Послы стран «Евротройки» обсудили прямые переговоры России и Украины с замглавы МИД РФ. В роли посредника назвали не только США, но и Европу

С приходом президента Дональда Трампа роль главного посредника в переговорах между Россией и Украиной стремились взять на себя США. С момента вступления Трампа в должность стороны провели ряд встреч на разных уровнях, однако из-за войны на Ближнем Востоке этот процесс был поставлен на паузу.

В понедельник, 8 июня, агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что американские и украинские должностные лица обсуждают возможный визит в Киев спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа и зятя президента Джареда Кушнера. Это будет первый визит переговорщиков в Украину: до этого Кушнер и Уиткофф были только в Москве.

Владимир Зеленский тем временем уже сообщил, что провел «очень позитивную» беседу с Кушнером и Уиткоффом:

«Мы понимаем, насколько большое внимание мира сосредоточено на ситуации вокруг Ирана. Но наша общая цель – мир в Европе – остается в повестке дня. <...> Я благодарен за слова уважения к украинцам и позитивную оценку позиций Украины», — написал он.

На этом фоне о новом визите Кушнера и Уиткоффа в Москву заговорили и в Кремле. Помощник президента Юрий Ушаков на прошлой неделе сказал, что он ожидается «в перспективе».

Впрочем, сами переговоры при посредничестве Штатов, как признал в конце мая госсекретарь Марко Рубио, «зашли в тупик». Этой весной Вашингтон больше сосредоточил свое внимание на конфликте в Иране, так что роль главного посредника в переговорах между Украиной и Россией примеряют на себя европейские страны.