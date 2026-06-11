Послы стран «Евротройки» обсудили прямые переговоры России и Украины с замглавы МИД РФ. В роли посредника назвали не только США, но и Европу

В российском МИД в четверг, 11 июня, прошла встреча послов Германии, Франции и Великобритании с замглавы ведомства Михаилом Галузиным. Послы представляли страны так называемой Евротройки (EU3) — совместно Берлин, Париж и Лондон обсуждают вопросы европейской внешней политики, в том числе мирное урегулирование войны России с Украиной. В ходе встречи с замминистра послы европейских стран также призвали российский МИД начать прямые переговоры. Это происходит на фоне того, как Европа всё активнее примеряет на себя роль посредника в переговорах России и Украины вместо США.
Диалог с Европой
По итогам встречи с замминистра послы европейских стран опубликовали совместное заявление. До российских дипломатов донесли, что EU3 поддерживает идею прямых переговоров между Россией и Украиной — при посредничестве не только Штатов, но и европейских государств.
В пресс-релизе российского ведомства, в свою очередь, говорится, что в ответ послам «были изложены объективные оценки деструктивной политики руководства их стран». Французский дипломат Николя де Ривьер, впрочем, охарактеризовал прошедшую встречу как «хорошую дискуссию».
Подобные контакты между западными дипломатами и высокопоставленными российскими чиновниками стали редкостью после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Визит иностранных послов в российский МИД произошел вслед за встречей Владимира Зеленского с лидерами «Евротройки» в Лондоне 7 июня. В совместном заявлении после этого Лондон, Париж и Берлин призвали к «прямому диалогу между Украиной и Россией при активном участии США и Европы» и немедленному прекращению огня.
Кроме того, на этой неделе пресс-секретарь канцлера Германии Стефан Корнелиус объявил, что европейские лидеры готовы взять на себя ведущую роль в переговорах между Россией и Украиной. Он назвал это «возобновлением и продолжением» переговорного процесса, добавив, что Европа будет тесно сотрудничать по этому вопросу со Штатами — с приходом на пост президента Дональда Трампа именно Вашингтон стремился взять на себя роль главного посредника.
Американское посредничество
С приходом президента Дональда Трампа роль главного посредника в переговорах между Россией и Украиной стремились взять на себя США. С момента вступления Трампа в должность стороны провели ряд встреч на разных уровнях, однако из-за войны на Ближнем Востоке этот процесс был поставлен на паузу.
В понедельник, 8 июня, агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что американские и украинские должностные лица обсуждают возможный визит в Киев спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа и зятя президента Джареда Кушнера. Это будет первый визит переговорщиков в Украину: до этого Кушнер и Уиткофф были только в Москве.
Владимир Зеленский тем временем уже сообщил, что провел «очень позитивную» беседу с Кушнером и Уиткоффом:
«Мы понимаем, насколько большое внимание мира сосредоточено на ситуации вокруг Ирана. Но наша общая цель – мир в Европе – остается в повестке дня. <...> Я благодарен за слова уважения к украинцам и позитивную оценку позиций Украины», — написал он.
На этом фоне о новом визите Кушнера и Уиткоффа в Москву заговорили и в Кремле. Помощник президента Юрий Ушаков на прошлой неделе сказал, что он ожидается «в перспективе».
Впрочем, сами переговоры при посредничестве Штатов, как признал в конце мая госсекретарь Марко Рубио, «зашли в тупик». Этой весной Вашингтон больше сосредоточил свое внимание на конфликте в Иране, так что роль главного посредника в переговорах между Украиной и Россией примеряют на себя европейские страны.
Агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве Германии также писало, что руководящим принципом в возможных переговорах Брюссель рассматривает именно «координацию, а не конкуренцию» со Штатами. Позже Bloomberg со ссылкой на свои источники написало, что лидеры «Евротройки» также намерены добиться поддержки президента США в мирных переговорах с Россией.
По данным Euronews, между собой лидеры стран Евросоюза обсудят возможность проведения прямых переговоров на саммите ЕС, который пройдет 18–19 июня. «Камерный» формат EU3 уже встречает сопротивление: например, премьер-министр Италии Джорджия Мелони в этот четверг заявила, что отдельные коалиции государств могут представлять весь блок, а польский премьер Дональд Туск потребовал участия Варшавы в любых дальнейших обсуждениях.
Под вопросом остается кандидатура главного переговорщика от ЕС — кто может занять эту должность, неясно. О том, что ЕС обсуждает переговоры с Москвой, стало известно в прошлом месяце. С этого момента вслух назывались несколько имен:
- экс-президент Европейского центрального банка Марио Драги
О нем со ссылкой на источники написала газета FT. Занимавший ранее пост премьер-министра Италии Драги, впрочем, эти сообщения не комментировал.
- бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель
Ее имя тоже прозвучало в статье FT, а затем широко обсуждалось в европейской прессе. Газета Politico отмечала, что у Меркель был опыт прямых переговоров как с Зеленским, так и с Путиным. Она также раскритиковала ЕС за отказ от дипломатии, но сама добавила, что, по ее мнению, переговорщиком должен стать тот, кто сейчас находится у власти.
- президент Финляндии Александр Стубб
О его кандидатуре также писали СМИ. Сам Стубб в разговоре с журналистами в конце мая заявил, что, «вероятно, не смог бы ответить отрицательно», если бы ему предложили эту задачу. Условием для переговоров он назвал прекращение огня.
- экс-президент Финляндии Саули Ниинистё
Тоже один из чиновников, упоминаемых в статье FT. Если в начале полномасштабного вторжения говорил, что никакой пользы от прямых переговоров ЕС—Москва не будет, то в ноябре прошлого года, напротив, заявил, что Европе было бы полезно включиться в этот процесс наравне с Вашингтоном.
- глава евродипломатии Кая Каллас
Сама Каллас в начале мая намекала, что могла бы представить блок на будущих переговорах. На пресс-конференции она сказала, что, хотя ЕС еще не готов к ним, но она бы «смогла разглядеть ловушки, которые расставляет Россия». Politico также называла ее «очевидным кандидатом», но три источника издания тогда же добавили, что кандидатура Каллас и ее жесткая антироссийская позиция может вызвать сопротивление со стороны Москвы.
- федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер
О его кандидатуре со ссылкой на источники в немецкой правящей коалиции писало издание Der Spiegel в начале мая. Немецкие политики рассматривали его как часть «переговорного дуэта» вместе с экс-канцлером Герхардом Шрёдером.
Реакция Москвы
Обсуждение кандидатуры главного переговорщика от Европы не осталось без внимания в России. Здесь, однако, дискуссия развернулась вокруг одной единственной кандидатуры — экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера.
Шрёдера на эту роль предложил лично Владимир Путин. На встрече с журналистами в Кремле 9 мая он назвал его имя как наиболее «предпочтительного» кандидата для переговоров.
Позже Путин пояснил, что посредниками должны стать люди, «которым могут доверять обе договаривающиеся стороны». Тогда же — в начале июня — самого Шрёдера заметили в Москве, а позже в Кремле подтвердили, что Путин и экс-канцлер Германии провели личную встречу и назвали ее «хорошей».
В ЕС к этому моменту кандидатуру Шрёдера уже фактически отвергли. Каллас еще после первых заявлений Путина сказала, что «будет не очень разумно» дать России право назначать переговорщика от имени Европы.
Тогда же Каллас назвала Шрёдера «высокопоставленным лоббистом российских госкомпаний». Это заявление небезосновательно. При Шрёдере в 2005 году «Газпром» и немецкие концерны подписали соглашение о строительстве первого «Северного потока». Позже экс-канцлер стал главой комитета акционеров Nord Stream AG, а в 2017-м был утвержден на пост главы совета директоров «Роснефти».
Последующие обсуждения кандидатов на пост переговорщика от ЕС в российском МИД тоже обернули в свою пользу. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, только после того, как прозвучало имя Шрёдера, в Европе «стали говорить: ну да, придется когда-то нам с Россией разговаривать». В вопросе от телеканала «Звезда», отвечая на который Путин и назвал имя экс-канцлера, впрочем, уже говорилось, что Европа ищет «идеального кандидата для переговоров». Этого глава российской дипломатии решил не упоминать.
Обсуждаемые в Европе другие кандидатуры в Кремле активно не комментировали (1, 2). Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ограничивался по данному поводу лишь словами, что «главное — это политическое желание восстановить диалог».