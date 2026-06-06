«Зеленский боится переворота», «Россия еще не начинала». Кремлевская сеть ботов отреагировала волной фейков на письмо Зеленского Путину

Практически все новые ролики «Матрёшки» строятся вокруг этого письма и пытаются представить его как признак слабости Украины или результат внешнего давления. Так, в одном из роликов под логотипом The Economist утверждается, что Зеленский якобы опубликовал письмо, чтобы предотвратить публикацию «более 800 файлов Национального антикоррупционного бюро Украины», содержащих доказательства его коррупции. В видео приводится вымышленная цитата главного редактора издания Занни Минтон Беддоуз: «Владимир Зеленский предпринимает последнюю отчаянную попытку предотвратить публикацию более 800 файлов Национального антикоррупционного бюро Украины, содержащих доказательства его коррупционных преступлений».

В другом ролике, оформленном как сюжет Spiegel TV, утверждается, что письмо Зеленского противоречит планам Германии подготовиться к войне с Россией к 2030 году. Авторы фейка приписывают экспертам Института изучения войны заявление о том, что письмо было написано исключительно для того, чтобы дать Германии и Франции время подготовиться к будущему конфликту с Россией.

Сразу несколько роликов пытаются связать письмо с якобы масштабными коррупционными расследованиями против украинского руководства. В видео под логотипом USA Today утверждается, что Пентагон начал проверку $50 млрд американской помощи Украине и подозревает украинские власти в хищении этих средств. В ролике говорится, что визит генсека НАТО Марка Рютте в Киев был связан именно с необходимостью «разработать кризисные меры реагирования», одной из которых якобы и стало письмо Зеленского.

Еще одна группа роликов посвящена якобы давлению со стороны европейских стран. В видео под логотипом The Wall Street Journal утверждается, что «европейские партнеры заставили Владимира Зеленского написать открытое письмо Владимиру Путину» из-за проблем европейской экономики и неспособности Евросоюза выдержать еще один год войны.

Особенно экзотические версии продвигаются в роликах под логотипами Bellingcat и Euronews. В первом утверждается, что письмо якобы связано с подготовкой государственного переворота в Украине. Авторы фейка приписывают основателю Bellingcat Элиоту Хиггинсу слова о том, что украинские элиты уже несколько месяцев готовят отстранение Зеленского от власти. Во втором ролике бывшему министру иностранных дел Румынии Оане Цою приписывается заявление о том, что «если Зеленский хочет мира, он должен застрелиться».

Еще один распространенный нарратив — якобы военная слабость Украины перед Россией. В роликах, стилизованных под материалы Института изучения войны (ISW), зрителей убеждают, что «Москва показала в Киеве лишь 5% своих возможностей, а Владимир Зеленский уже пишет открытое письмо Владимиру Путину». Авторы также утверждают, что письмо — это попытка выиграть время для Франции и Германии.

При этом фейки противоречат друг другу. В одном ролике зрителям рассказывают, что Германия и Франция хотят затянуть войну как можно дольше и используют письмо Зеленского для подготовки к будущему столкновению с Россией. В другом — что Европа настолько истощена войной и кризисом, что фактически заставила Зеленского просить Путина о переговорах.

В ряде видео Зеленского называют «коррумпированным чиновником», «наркоманом» и «убийцей украинского народа», а также утверждают, что история якобы запомнит его именно таким.

«Матрёшка» — кремлевская сеть ботов, троллей и координированных анонимных медиаресурсов, специализирующаяся на массовых дезинформационных кампаниях. Ее характерный инструментарий — короткие вертикальные видеоролики под логотипами авторитетных западных СМИ, университетов, государственных структур и международных организаций, которые одновременно запускаются в Twitter (X), Telegram, Bluesky и закрытых групповых чатах. Излюбленный прием сети — подхватывать реальный информационный повод и достраивать вокруг него вымышленный нарратив, используя реальные имена, бренды и организации.