«Зеленский боится переворота», «Россия еще не начинала». Кремлевская сеть ботов отреагировала волной фейков на письмо Зеленского Путину

Кремлевская сеть ботов «Матрёшка» начала новую кампанию по распространению фейков об Украине и Владимире Зеленском. В Twitter (X) распространяются десятки видеороликов, стилизованных под сюжеты известных западных СМИ и организаций — The Economist, Bloomberg, Euronews, Bellingcat, USA Today, The Wall Street Journal, Spiegel TV и Institute for the Study of War (ISW). Об этом The Insider рассказал проект AntiBot4Navalny, анализирующий атаки.
Поводом для кампании стало опубликованное 4 июня открытое письмо Владимира Зеленского Владимиру Путину, в котором украинский президент предложил личную встречу и прекращение огня на время переговоров.
Что стало триггером
Кампания стала реакцией на открытое письмо, которое президент Украины Владимир Зеленский опубликовал 4 июня и адресовал Владимиру Путину. В обращении Зеленский предложил провести прямую встречу лидеров России и Украины в нейтральной стране, а также объявить полное прекращение огня по всей линии фронта на время переговоров. Он также предложил обмен военнопленными по формуле «всех на всех», возвращение вывезенных гражданских лиц и детей и обсуждение долгосрочных гарантий безопасности с участием США и европейских стран.
«Я предлагаю вам встречу. Именно лидеры решают ключевые вопросы», — написал Зеленский.
В письме украинский президент возложил на Путина ответственность за войну против Украины, человеческие потери и международную изоляцию России, а также заявил, что линия фронта должна стать отправной точкой для дипломатического урегулирования.
На следующий день Путин публично отверг инициативу. Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, он назвал письмо Зеленского «бумажкой», которую ему «подсунул Песков», а также заявил, что это «бумажка с элементами хамства». Российский президент сообщил, что не видит смысла во встрече с Зеленским на нынешнем этапе и вновь поставил под сомнение легитимность украинского президента, заявив, что пребывание на посту без выборов является «узурпацией власти». При этом выборы в Украине невозможны из-за действующего военного положения.
Зеленский в ответ назвал реакцию Путина «слабой» и заявил, что отказ от прямых переговоров свидетельствует о нежелании Кремля прекращать войну.
«К сожалению, российская сторона снова выбирает войну. Все услышали сегодняшний ответ. Слабый ответ. Он просто не хочет заканчивать войну», — сказал Зеленский в вечернем обращении 5 июня.
По словам украинского президента, отказ Путина от встречи разочаровал многих международных партнеров Украины и подтвердил, что российское руководство не готово обсуждать прекращение боевых действий.
Практически все новые ролики «Матрёшки» строятся вокруг этого письма и пытаются представить его как признак слабости Украины или результат внешнего давления. Так, в одном из роликов под логотипом The Economist утверждается, что Зеленский якобы опубликовал письмо, чтобы предотвратить публикацию «более 800 файлов Национального антикоррупционного бюро Украины», содержащих доказательства его коррупции. В видео приводится вымышленная цитата главного редактора издания Занни Минтон Беддоуз: «Владимир Зеленский предпринимает последнюю отчаянную попытку предотвратить публикацию более 800 файлов Национального антикоррупционного бюро Украины, содержащих доказательства его коррупционных преступлений».
В другом ролике, оформленном как сюжет Spiegel TV, утверждается, что письмо Зеленского противоречит планам Германии подготовиться к войне с Россией к 2030 году. Авторы фейка приписывают экспертам Института изучения войны заявление о том, что письмо было написано исключительно для того, чтобы дать Германии и Франции время подготовиться к будущему конфликту с Россией.
Сразу несколько роликов пытаются связать письмо с якобы масштабными коррупционными расследованиями против украинского руководства. В видео под логотипом USA Today утверждается, что Пентагон начал проверку $50 млрд американской помощи Украине и подозревает украинские власти в хищении этих средств. В ролике говорится, что визит генсека НАТО Марка Рютте в Киев был связан именно с необходимостью «разработать кризисные меры реагирования», одной из которых якобы и стало письмо Зеленского.
Еще одна группа роликов посвящена якобы давлению со стороны европейских стран. В видео под логотипом The Wall Street Journal утверждается, что «европейские партнеры заставили Владимира Зеленского написать открытое письмо Владимиру Путину» из-за проблем европейской экономики и неспособности Евросоюза выдержать еще один год войны.
Особенно экзотические версии продвигаются в роликах под логотипами Bellingcat и Euronews. В первом утверждается, что письмо якобы связано с подготовкой государственного переворота в Украине. Авторы фейка приписывают основателю Bellingcat Элиоту Хиггинсу слова о том, что украинские элиты уже несколько месяцев готовят отстранение Зеленского от власти. Во втором ролике бывшему министру иностранных дел Румынии Оане Цою приписывается заявление о том, что «если Зеленский хочет мира, он должен застрелиться».
Еще один распространенный нарратив — якобы военная слабость Украины перед Россией. В роликах, стилизованных под материалы Института изучения войны (ISW), зрителей убеждают, что «Москва показала в Киеве лишь 5% своих возможностей, а Владимир Зеленский уже пишет открытое письмо Владимиру Путину». Авторы также утверждают, что письмо — это попытка выиграть время для Франции и Германии.
При этом фейки противоречат друг другу. В одном ролике зрителям рассказывают, что Германия и Франция хотят затянуть войну как можно дольше и используют письмо Зеленского для подготовки к будущему столкновению с Россией. В другом — что Европа настолько истощена войной и кризисом, что фактически заставила Зеленского просить Путина о переговорах.
В ряде видео Зеленского называют «коррумпированным чиновником», «наркоманом» и «убийцей украинского народа», а также утверждают, что история якобы запомнит его именно таким.
«Матрёшка» — кремлевская сеть ботов, троллей и координированных анонимных медиаресурсов, специализирующаяся на массовых дезинформационных кампаниях. Ее характерный инструментарий — короткие вертикальные видеоролики под логотипами авторитетных западных СМИ, университетов, государственных структур и международных организаций, которые одновременно запускаются в Twitter (X), Telegram, Bluesky и закрытых групповых чатах. Излюбленный прием сети — подхватывать реальный информационный повод и достраивать вокруг него вымышленный нарратив, используя реальные имена, бренды и организации.