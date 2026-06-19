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Иран обязал суда сообщать о проходе через Ормузский пролив за 48 часов

The Insider
Фото: REUTERS/Stringer

Фото: REUTERS/Stringer

Управление Ормузского пролива Ирана потребовало от судов подавать заявки на проход через пролив не менее чем за 48 часов до прибытия. Требование будет действовать на время 60-дневного периода переговоров с США, предусмотренного подписанным на этой неделе меморандумом о взаимопонимании. Тогда же, как объявило управление в пятницу, Иран отменит и плату за проход судов через пролив.

Предварительное соглашение о прекращении боевых действий Иран и США заключили еще 14–15 июня. Подписи под ним в онлайн-формате поставили вице-президент США Джей Ди Вэнс и спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф.

Иран отменит сборы за безопасность, страхование и экологические услуги на весь переговорный период, но обязал капитанов заранее согласовывать маршруты и время прохода. Это сделано из-за минных полей в отдельных районах пролива и для обеспечения безопасности судоходства.

В четверг через пролив прошли 25 коммерческих судов — это самый высокий показатель с середины апреля, говорится в данных компании AXSMarine, которая следит за морским трафиком. В компании уточнили, что зафиксированные накануне 25 проходов судов — максимум с 18 апреля и более чем в пять раз превышают среднесуточный показатель первых десяти дней июня.

Иранские военные фактически закрыли пролив после начала войны 28 февраля, когда США и Израиль нанесли удары по Ирану. Морские власти сообщали о десятках атак на суда в этом районе. Позже Иран на короткое время открывал пролив для коммерческого судоходства — тогда, 18 апреля, число проходов судов также резко выросло. До войны через Ормузский пролив проходило около 120 судов в сутки.

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