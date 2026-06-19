Иран обязал суда сообщать о проходе через Ормузский пролив за 48 часов

Управление Ормузского пролива Ирана потребовало от судов подавать заявки на проход через пролив не менее чем за 48 часов до прибытия. Требование будет действовать на время 60-дневного периода переговоров с США, предусмотренного подписанным на этой неделе меморандумом о взаимопонимании. Тогда же, как объявило управление в пятницу, Иран отменит и плату за проход судов через пролив.

Предварительное соглашение о прекращении боевых действий Иран и США заключили еще 14–15 июня. Подписи под ним в онлайн-формате поставили вице-президент США Джей Ди Вэнс и спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф.

Иран отменит сборы за безопасность, страхование и экологические услуги на весь переговорный период, но обязал капитанов заранее согласовывать маршруты и время прохода. Это сделано из-за минных полей в отдельных районах пролива и для обеспечения безопасности судоходства.

В четверг через пролив прошли 25 коммерческих судов — это самый высокий показатель с середины апреля, говорится в данных компании AXSMarine, которая следит за морским трафиком. В компании уточнили, что зафиксированные накануне 25 проходов судов — максимум с 18 апреля и более чем в пять раз превышают среднесуточный показатель первых десяти дней июня.

Иранские военные фактически закрыли пролив после начала войны 28 февраля, когда США и Израиль нанесли удары по Ирану. Морские власти сообщали о десятках атак на суда в этом районе. Позже Иран на короткое время открывал пролив для коммерческого судоходства — тогда, 18 апреля, число проходов судов также резко выросло. До войны через Ормузский пролив проходило около 120 судов в сутки.