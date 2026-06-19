Ректор МГУ вошел в состав совета директоров «Роснефти»

Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий был избран новым членом совета директоров корпорации «Роснефть». Об этом сообщает ТАСС.

Об избрании Садовничего объявили на годовом собрании акционеров «Роснефти». Как уточняет корреспондент агентства, ректор МГУ занял место Виктора Мартынова — ректора РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина.

Сейчас в совете директоров «Роснефти» 11 человек. Среди них также вице-премьер Александр Новак, замруководителя Администрации президента Максим Орешкин, глава корпорации Игорь Сечин и другие.

На своем сайте «Роснефть» называет МГУ одним из своих ключевых вузов-партнеров еще с 2006 года.

Так, на базе геологического факультета МГУ есть Научно-образовательный центр «Роснефти» по цифровым технологиям нефтегазовой отрасли. Корпорация финансирует несколько магистерских программ в вузе, которые посвящены генным исследованиям и геологии горючих ископаемых. В Университетской гимназии МГУ есть свои «Роснефть-классы».

В июне этого года корпорация заключила с вузом соглашение в сфере подготовки кадров: новых сотрудников будут обучать в университете, созданном при участии МГУ в китайском Шэньчжэне.