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Новости

Переговоры между США и Ираном, назначенные на эту пятницу, отложены — Reuters

The Insider
Фото: Reuters

Фото: Reuters

Переговоры между США и Ираном, которые должны были пройти 19 июня, не состоятся. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на МИД Швейцарии. 

Переговоры иранских и американских чиновников о соглашении по урегулированию ближневосточного конфликта были отменены после того, как вице-президент США Джей Ди Вэнс отказался от поездки в Женеву, уточняет агентство. Отмену его планов также подтвердили в Белом доме.

«Планы предстоящих технических переговоров еще не окончательно согласованы, и делегация США готова отправиться в путь при первой же возможности. Но логистика этих переговоров никогда не была простой или предсказуемой», — цитирует CBS представителя Белого дома.

Отмена поездки Вэнса произошла на фоне возобновившихся обстрелов позиций группировки «Хезболлы» на юге Ливана со стороны Израиля. Как отмечает Reuters, этот продолжающийся конфликт ставит под сомнение хрупкое перемирие. Иран ранее не раз заявлял, что соблюдение режима прекращения огня (он установлен с начала апреля) невозможно, если он не распространяется на всех участников конфликта. 

Отказ американской делегации от поездки при этом стал неожиданностью не только для журналистов и наблюдателей, но и для чиновников, пишет газета The Guardian. Сотрудники Вэнса и небольшая группа журналистов уже собрались на объединенной базе Эндрюс под Вашингтоном в ожидании поездки, а некоторые представители Белого дома уже были в Женеве. 

Накануне, 18 июня, в Версале президент США Дональд Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал предварительное соглашение. Оно представляет собой «меморандум о взаимопонимании» и предполагает, что стороны обязуются провести переговоры и заключить окончательное соглашение в течение 60 дней.  

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