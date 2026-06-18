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Новости

Минторг Китая анонсировал 17 мер для внедрения ИИ в потребление товаров и услуг

The Insider
Фото: Contributor / Getty

Фото: Contributor / Getty

Министерство торговли Китая анонсировало 17 мер по стимулированию применения искусственного интеллекта в сфере потребления — как в товарном секторе, так и в секторе услуг. Об этом сообщил государственный телеканал CCTV, передает Reuters.

По данным ведомства, меры направлены на расширение интеграции ИИ в повседневную жизнь домохозяйств и бизнеса по всей стране. В части потребления товаров власти намерены превратить бытовую электронику из функциональной в «интеллектуальную», а также сформировать новый рынок человекоподобных роботов.

Что касается услуг, меры должны помочь справиться со стремительным проникновением ИИ из потребительского ретейла в сферы общественных и бытовых услуг. Заместитель директора Института международного торгового сотрудничества при министерстве Линь Цзянь заявил, что внедрение ИИ позволит преодолеть барьер, ограничивающий потребление услуг из-за высокой стоимости труда и низкой стандартизации.

Ранее сообщалось о том, что Китай готовится вложить около 2 трлн юаней ($295 млрд) в строительство сети дата-центров по всей стране в ближайшие пять лет, чтобы обогнать США в гонке за лидерство в сфере искусственного интеллекта. Проект объединит вычислительные центры, которые будут эксплуатировать преимущественно государственные операторы China Mobile и China Telecom, и станет частью более широкой программы развития инфраструктуры, способной ускорить внедрение ИИ в здравоохранении, транспорте и городском управлении.

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