FT: Китайские власти обновляют систему камер слежения за гражданами, внедряя в нее ИИ в рамках инициативы «предиктивной полиции»

Власти Китая масштабно обновляют крупнейшую в мире сеть видеонаблюдения, внедряя в нее технологии искусственного интеллекта, которые позволяют автоматически отслеживать людей, анализировать их поведение и прогнозировать возможные инциденты в реальном времени. Как установило издание Financial Times, изучив более десятка закупочных документов и пообщавшись с участниками рынка, местные администрации по всей стране разворачивают ИИ-системы в рамках курса Пекина на так называемую «предиктивную полицию».

Модернизация стала крупнейшим за последние годы шагом по обновлению инфраструктуры наблюдения, которая была построена около десяти лет назад и уже сейчас активно используется для мониторинга населения, борьбы с уличной преступностью и контроля стабильности режима. Отмечается, что хотя китайская система считалась одной из самых передовых в мире, к настоящему моменту она столкнулась с ограничениями из-за устаревшего оборудования, разрозненного софта и недостаточных возможностей ИИ. Теперь идет установка камер и программного обеспечения нового поколения, способных интерпретировать увиденное, распознавать паттерны поведения и находить нужные фрагменты записей по текстовому запросу без необходимости ручного просмотра записей полицейскими.

По данным FT, речь идет о новейших продуктах таких компаний, как Hikvision и Huawei, которые оснащены моделями компьютерного зрения и большими языковыми моделями. Системы обучены выявлять и сигнализировать о потенциально опасном поведении, включая хаотичное вождение, скопления людей, несанкционированное проникновение на территорию и признаки суицидального поведения.

Как пишет издание, толчком к модернизации послужила волна спонтанных нападений в общественных местах, участившихся в последние годы. По оценкам экспертов, они связаны с кризисом ментального здоровья, который обострили экономические трудности и последствия пандемийных локдаунов. В 2024 году министр общественной безопасности Ван Сяохун издал директиву, обязывающую полицию обновить оборудование и двигаться к модели «предиктивной полиции».

Правозащитные организации предупреждают, что достижения в области генеративного ИИ и компьютерного зрения дают китайским властям беспрецедентные возможности для массового контроля за поведением граждан. При этом расходы на модернизацию пока скромнее, чем при первоначальном развертывании. По оценкам аналитиков, около десяти лет назад на первое поколение инфраструктуры было потрачено порядка 300 млрд юаней. В 12 тендерах, изученных FT, бюджеты составляют от чуть менее 1 млн до примерно 10 млн юаней на район — власти надстраивают новые ИИ-функции поверх существующей инфраструктуры, а не строят ее заново. Часть обновления вообще невидима для публики — в ряде случаев заменяются только промежуточные серверы, которые обрабатывают данные с камер.