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Новости

Власти Подмосковья заявили, что «нефтяного дождя» не было, но рекомендовали жителям не выходить на улицу из-за оседания «сажи»

The Insider
В коллаже использованы фотографии Astra и Varlamov news

В коллаже использованы фотографии Astra и Varlamov news

Министерство экологии Московской области отрицает, что после пожара на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Подмосковье выпал «нефтяной дождь», как ранее, например, в Туапсе. При этом жителям нескольких городов Подмосковья рекомендовали по возможности не покидать помещения из-за продуктов горения в воздухе.

В ведомстве сообщили, что на территории Котельников, Реутова, Люберец и Балашихи работают 39 стационарных постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха. «Превышений ПДК (предельно допустимой концентрации) не зафиксировано», — говорится в сообщении министерства.

В Минэкологии опровергли сообщения о выпадении «нефтяного дождя»:

«Никакого „нефтяного дождя“ на территории области не выпадало. В Балашихе люди замечали оседание продуктов горения в виде сажи, такой же, как образуется в печке или костре».

Несмотря на это, жителям рекомендовали соблюдать меры предосторожности и минимизировать пребывание на улице:

«Чтобы оградить себя от вдыхания сажи, находящейся в воздухе, необходимо соблюдать несколько простых правил: минимизировать свое пребывание на улице, без острой необходимости не стоит покидать помещение».

Кроме того, власти рекомендовали использовать маски при выходе на улицу, держать окна закрытыми, избегать физических нагрузок и быть осторожнее за рулем из-за возможного снижения видимости при задымлении.

Утром жители Балашихи и ряда других районов Подмосковья публиковали фотографии и видео темных осадков на автомобилях, подоконниках и других поверхностях. Многие предположили, что речь идет о последствиях пожара на Московском НПЗ, который подвергся атаке украинских беспилотников в ночь на 18 июня.

Пожар на Московском НПЗ начался после ночной атаки украинских беспилотников на Москву. Украинский OSINT-проект «Кіберборошно» утверждает, что под удар попали не только резервуары хранения топлива, но и несколько ключевых производственных объектов предприятия: установка каталитического крекинга Г-43-107, район установки висбрекинга, а также комбинированная установка по производству метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ) и олигомеризата.

Украинский OSINT-аналитик Dnipro Osint («Гарбуз») также сообщил, что на опубликованных видеозаписях видны многочисленные очаги пожара и как минимум одна детонация резервуара или цистерны.

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