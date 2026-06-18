По делу об убийстве художника Скрепецкого задержан гражданин Грузии, сообщил премьер-министр Польши Туск

В Польше задержан подозреваемый в причастности к убийству российского оппозиционного художника и карикатуриста Семёна Скрепецкого (настоящее имя Роберт Кузовков). Как сообщил в Twitter польский премьер-министр Дональд Туск, задержанный «использует грузинский паспорт».

По словам Туска, задержание произвели полиция Люблинского воеводства и Агентство внутренней безопасности Польши.

44-летнего Скрепецкого застрелили утром 15 июня на парковке в городе Бяла-Подляска Люблинского воеводства. По подозрению в причастности к преступлению были задержаны двое граждан Беларуси. Их вскоре отпустили, поскольку правоохранительные органы пришли к выводу, что они не имеют отношения к убийству.

Семён Скрепецкий эмигрировал в Польшу 2021 году. В своих работах и публичных акциях он высмеивал Владимира Путина, российские власти и войну против Украины. Кроме того, художник регулярно высмеивал главу Чечни Рамзана Кадырова и его сына Адама, изображая их в образе свиней. Скрепецкий регулярно получал угрозы от чеченцев в Instagram.