Минтруда США пообещало лишить финансирования штаты, «бездействующие в сфере борьбы с мошенничеством при выплате пособий по безработице»

Министерство труда США направило губернаторам всех штатов письма с требованием немедленно принять меры против «мошенничества, нецелевых трат и злоупотреблений» в программах страхования по безработице. В противном случае штатам грозит приостановка административного финансирования, сообщает Associated Press.

Письма стали очередным шагом администрации президента Дональда Трампа в серии аналогичных заявлений о борьбе с нарушениями в программах, которые получают федеральное финансирование, но управляются властями штатов. Как и в большинстве предыдущих случаев, ведомство сосредоточилось на штатах, где у власти находятся демократы, — Калифорнии, Иллинойсе и Нью-Йорке. И. о. министра труда Кит Сондерлинг заявил:

«Мы официально предупреждаем губернаторов. Американцы больше не намерены терпеть очевидное расточительство, мошенничество и злоупотребления своими заработанными налоговыми отчислениями — ни один штат не должен этого допускать. Если штаты позволяют этому продолжаться, они столкнутся с последствиями».

Министерство труда заявило, что «слабый надзор, устаревшие технологии, ненадежная проверка личности и недостаточный контроль позволили процветать беспрецедентному мошенничеству», но не привело конкретных данных о масштабах нарушений в названных штатах. Офис губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома резко отреагировал на эту инициативу, напомнив о «непродуманном регулировании и поспешной раздаче» пособий по безработице при первой администрации Трампа в период пандемии COVID-19. Пресс-секретарь губернатора Марисса Сальдивар заявила, что Калифорния, наоборот, опережает другие штаты по борьбе с мошенничеством.

Счетная палата США (GAO) ранее оценивала, что с апреля 2020-го по май 2023 года, когда в стране действовал режим чрезвычайной ситуации в здравоохранении из-за пандемии, на мошенничество приходилось от 11% до 15% всех выплат по программам страхования по безработице — доступ к деньгам тогда был упрощен, что облегчило злоупотребления. В Минтруде заявили, что последствия мошенничества эпохи пандемии «продолжают проявляться», и пообещали штатам дополнительные директивы в ближайшие недели.

Это уже не первая попытка администрации Трампа использовать угрозу прекращения федерального финансирования как инструмент давления на штаты, контролируемые демократами. Например, ранее Минздрав попытался заблокировать выплаты на детские субсидии и другие социальные программы пяти штатам, но получил отказ суда, а Минсельхоз пригрозил лишить штаты административных средств, если они не предоставят данные об участниках программы продовольственной помощи SNAP, включая их миграционный статус. Параллельно вице-президент Джей Ди Вэнс возглавляет рабочую группу по борьбе с мошенничеством в социальных программах, а Минздрав заявил об использовании искусственного интеллекта для контроля за тем, как штаты и другие получатели федеральных средств проводят аудит своих программ.