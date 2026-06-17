Европейским компаниям запретят перепродавать российский СПГ в третьи страны после отказа ЕС от импорта — «Коммерсантъ»

Еврокомиссия разъяснила, что европейские компании после вступления в силу запрета на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) не смогут перепродавать его в страны за пределами ЕС. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на консалтинговую компанию Poten & Partners, которая получила разъяснения ЕК.

Это означает, что европейские покупатели «Ямал СПГ», контролируемого НОВАТЭКом, не смогут использовать схему, на которую рассчитывали после полного запрета на импорт российского СПГ в ЕС с 1 января 2027 года: покупать газ по долгосрочным контрактам, но направлять его не в Европу, а на другие рынки, например, в Азию. О такой возможности, в частности, говорил глава TotalEnergies Патрик Пуянне. Французская компания владеет 20% в «Ямал СПГ» и обязана покупать у проекта 4 млн тонн СПГ в год до 2041 года.

По данным Poten & Partners, позиция Еврокомиссии заключается в том, что европейским компаниям запрещено торговать российским СПГ, независимо от того, предназначен он для ЕС или нет. Это может поставить покупателей «Ямал СПГ» перед необходимостью заявлять форс-мажор по долгосрочным контрактам. Среди компаний, которые могут столкнуться с такими проблемами, «Коммерсантъ» называет TotalEnergies, немецкую SEFE и испанскую Naturgy.

В январе 2026 года Совет ЕС официально утвердил поэтапный отказ от импорта российского трубопроводного газа и СПГ. Для действующих долгосрочных контрактов на поставку СПГ предусмотрен переходный период до 1 января 2027 года, для трубопроводного газа — до 30 сентября 2027 года. Венгрия и Словакия голосовали против документа, Болгария воздержалась, однако решение было принято большинством стран ЕС.

После полномасштабного вторжения России в Украину ЕС резко сократил зависимость от российского газа: до 2022 года на Россию приходилось около 40% газового импорта Евросоюза, к 2025 году — примерно 13%. Ключевую роль сыграли прекращение поставок по газопроводу «Ямал — Европа», взрывы на «Северных потоках» и остановка транзита российского газа через Украину с января 2025 года.

При этом Европа всё еще остается главным рынком для российского СПГ. Как ранее рассказывала The Insider независимый эксперт в области энергетики Татьяна Ланьшина, на ЕС приходится почти половина экспорта российского СПГ, а конкуренция за поставки СПГ в Азию высока. В исследовании норвежского центра CHNL также говорилось, что России может не хватить флота, чтобы перенаправить все поставки «Ямал СПГ» в Азию: из-за более длинных маршрутов и нехватки ледокольных танкеров экспорт столкнется с серьезными логистическими ограничениями.

Ранее «Арктида» выяснила, что «Ямал СПГ» нарастил поставки в ЕС на фоне роста цен и войны на Ближнем Востоке. По ее данным, за первые четыре месяца 2026 года проект экспортировал в Евросоюз 6,7 млн тонн СПГ — на 17% больше, чем за тот же период прошлого года. «Арктида» также писала, что западные компании продолжали поставлять «Ямал СПГ» оборудование для добычи и сжижения газа, пользуясь более мягким санкционным режимом по сравнению с ограничениями против российской нефти.