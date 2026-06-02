Компания «Ямал-СПГ» нарастила экспорт газа в ЕС на фоне роста цен и получает западное оборудование в обход санкций — «Арктида»

Страны Евросоюза нарастили импорт сжиженного природного газа из России на фоне войны в Иране и роста цен на топливо. В частности, на 17% за первые 4 месяца этого года нарастила свои поставки в ЕС компания «Ямал СПГ» по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, экспортировав 6,7 млн тонн. Западные компании не только покупают у российского поставщика газ, но и поставляют незаменимое оборудование для его добычи и сжижения, пользуясь сравнительно мягким санкционным режимом. Это выяснила организация «Арктида».

По подсчетам издания «Агентство», экспорт «Ямал СПГ» за январь–апрель 2026 года стал рекордным для этого проекта с его открытия в 2017 году.

20,02% акций «Ямал СПГ» по-прежнему владеет французская компания TotalEnergies, при том, что после полномасштабного вторжения России в Украину объявила о сворачивании деятельности в РФ и осудила войну. Несмотря на заявления руководства, что вывод дивидендов из России невозможен, финансовые документы показывают, что TotalEnergies продолжала выводить миллиарды рублей как минимум до 2024 года. Платежи шли через европейские банки, которые продолжали работать с Россией, — в частности через нидерландский филиал Deutsche Bank AG и австрийский Raiffeisen Bank International AG. Кроме того, компания исправно платила в бюджет России налог на прибыль с дивидендов: в общей сложности выплаты составили 3,6 млрд рублей.

TotalEnergies также зарабатывает на продаже ямальского СПГ западным покупателям по выгодному контракту, в рамках которого она обязалась выкупать 4 млн тонн СПГ в год вплоть до 2041 года. Европейским покупателям, в отличие от других поставщиков, она продает газ по ценам, не определенным заранее, а привязанным к рыночным котировкам. Это значит, что в период дефицита и роста цен, TotalEnergies значительно нарастила прибыль.

Помимо получения прибыли от ямальского газа, западные компании поставляют в Россию оборудование для добычи и сжижения газа — технологии сжижения американской компании Air Products, компрессоры немецкого концерна Siemens и газовые турбины американской корпорации Baker Hughes. При этом Baker Hughes и Siemens в 2022–2023 годах заявляли об уходе из России и контроле за цепочками поставок. В 2023 году итальянские компании ZA.VE.RO. SRL и Filters S.p.A. поставили на Ямал высокоточные шаровые краны, предназначенные для работы при температуре –162°C, и уплотнительные кольца из фторсиликонового каучука, аналогов которым в России нет. Вероятно, их выдали за оборудование для гражданских систем отопления и водоснабжения, чтобы обойти санкции. Часть оборудования шла на завод через турецкие фирмы-посредники: в том числе программируемые логистические контроллеры (ПЛК) и датчики измерительного давления. Всего за 2023 год сумма закупок западного оборудования на «Ямал СПГ» составила 3,5 млрд рублей.

В отличие от российской нефти, режим санкций против российского газа долгое время был сравнительно мягким, так как европейские правительства опасались дефицита. Тем не менее, с 1 января 2027 года вступит в силу полный запрет на торговлю российским СПГ для европейских компаний, а также эмбарго на газовый конденсат — побочный продукт добычи газа. Пользуясь оставшимся временем, «Ямал СПГ» продает за рубеж газовый конденсат через сингапурское дочернее предприятие Yamal Trade. В 2023 году 53 крупные партии конденсата абсолютно легально ушли на экспорт. 65,2% (538 517 тонн) были направлены в Нидерланды, а 287 497 тонн — в Сингапур.

За счет накопленной на счетах выручки Yamal Trade снабжает «Ямал СПГ» специализированными газовозами, которые собираются в Южной Корее. Согласно таможенным данным, Yamal Trade Pte. Ltd. получила с декабря 2020-го по январь 2025 года 43 судна из Южной Кореи. Даже после того, как в феврале 2024 года морские суда попали под экспортный контроль Южной Кореи, поставки продолжаются благодаря ранее заключенным контрактам и использованию компаний-посредников.

Реальный ущерб российской торговле газом нанес введенный летом 2025 года запрет на перевалку российского СПГ в бельгийском Зебрюгге, что вынудило российские танкеры совершать более длинные рейсы. В результате использовать рост цен из-за перекрытия Ормузского пролива компания смогла лишь частично — увеличив объем экспорта в ЕС, однако не справившись с доставкой топлива на высокомаржинальные азиатские рынки.