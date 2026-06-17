Европарламент одобрил новые правила депортации беженцев: людей смогут отправлять в центры за пределами ЕС

Европарламент одобрил новые правила депортации людей, у которых нет права на пребывание в Евросоюзе, включая просителей убежища, получивших отказ. За согласованный с Советом ЕС текст проголосовали 418 депутатов, против — 218, еще 30 воздержались. Регламент должен заменить действующую Директиву о депортации 2008 года и существенно расширяет полномочия европейских властей.

Одно из ключевых нововведений — создание депортационных центров за пределами ЕС. Туда смогут отправлять людей, в отношении которых уже принято решение о депортации, если у Евросоюза или отдельной страны-члена есть соответствующее соглашение с третьей страной. Несопровождаемых несовершеннолетних в такие центры отправлять не должны.

Такие центры нужны ЕС прежде всего для случаев, когда человека уже обязали покинуть Евросоюз, но напрямую депортировать его в страну происхождения невозможно. Это может происходить, если страна происхождения отказывается принимать своих граждан, не выдает документы для депортации или если высылка туда нарушила бы принцип non-refoulement — запрет отправлять человека туда, где ему грозят пытки, преследование или бесчеловечное обращение. На практике такие люди могут годами оставаться в ЕС без полноценного статуса и без возможности легализоваться.

Депортационные центры в третьих странах должны стать для европейских властей промежуточным механизмом: человека смогут вывезти с территории ЕС, даже если его нельзя отправить на родину. Правозащитники считают, что это не решает проблему, а перекладывает ответственность на третьи страны и создает риск, что людей будут отправлять туда, где у них нет никаких связей, правовой защиты и реальных гарантий безопасности.

Новые правила также увеличивают максимальный срок содержания под стражей перед депортацией. Сейчас в ЕС он составляет до 18 месяцев, а по новому регламенту может достигать 24 месяцев с возможностью продления еще на полгода в отдельных случаях. Запрет на въезд в Евросоюз смогут устанавливать на срок до 10 лет, а для людей, которых власти сочтут угрозой безопасности, — на более долгий срок или бессрочно.

Регламент вводит общеевропейский ордер на депортацию: если одна страна ЕС вынесла решение о депортации, другие государства смогут использовать его без повторного запуска всей процедуры. При этом автоматического обязательного признания таких решений всеми странами ЕС пока не будет: по данным Совета ЕС, взаимное признание останется добровольным, а Еврокомиссия сможет предложить сделать его обязательным через три года после вступления регламента в силу.

Текст еще должен быть формально утвержден Советом ЕС и пройти юридико-лингвистическую вычитку. После публикации часть норм, включая положения о депортационных центрах за пределами ЕС, должна начать применяться сразу, остальные — через 12 месяцев.

Идея депортационных центров за пределами Евросоюза уже применялась Италией. В апреле 2025 года Рим впервые отправил 40 просителей убежища, получивших отказ, в центры содержания в Албании. Ранее эти центры планировалось использовать для рассмотрения заявлений об убежище, но итальянские суды фактически заблокировали такую практику, и часть людей возвращали обратно в Италию.

Правозащитники критиковали эту модель как нарушение прав просителей убежища. Эксперт Антидискриминационного центра «Мемориал» Стефания Кулаева ранее говорила The Insider, что высылка человека в страну, гражданином которой он не является и через которую он не проезжал, создает опасный прецедент: если такая практика станет нормой, европейские государства смогут вывозить людей за пределы ЕС, не считаясь с их связями с конкретной страной и рисками для их безопасности.

В Еврокомиссии, напротив, утверждают, что новые правила должны ускорить депортацию людей, которым отказано в праве на пребывание, и при этом сохранить соблюдение фундаментальных прав, включая запрет высылки туда, где человеку грозят пытки, преследование или бесчеловечное обращение. Правозащитники предупреждают, что на практике контроль за соблюдением этих гарантий в третьих странах может быть ограниченным.

Ранее The Insider подробно писал, что проект регламента критиковали правозащитные организации, включая Amnesty International, «Врачей мира», PICUM и Caritas Europe. Критики предупреждали, что депортационные центры за пределами ЕС могут стать фактическими центрами содержания под стражей вне действия обычных европейских гарантий, а высылка людей в третьи страны, с которыми у них нет связи, создает риск нарушения принципа non-refoulement — запрета отправлять человека туда, где ему грозят преследование, пытки или бесчеловечное обращение.