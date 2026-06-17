Ускоренная процедура рассмотрения заявок на убежище в ЕС повысит риски отказа для заявителей из РФ. Под угрозой кейсы квир-персон — юристы

По мнению правозащитного проекта EQUAL PostOst, ЛГБТИК-люди должны считаться «заявителями, нуждающимися в специальных процессуальных гарантиях». Правило 20% не является абсолютным: в Регламенте о процедурах предоставления убежища (APR) указано, что оно может не распространяться на заявителя, если он принадлежит к «специфической категории лиц», в случае которых низкий уровень признания не является репрезентативным.

«ЛГБТИК-люди из РФ — это группа, подвергающаяся системному и институционализированному преследованию, риски которой кардинально отличаются от рисков среднего гражданина РФ», — говорится в письме, составленном правозащитниками в поддержку заявителей на убежище (ознакомиться с ним можно здесь).

Новые правила также предусматривают, что лица, чьи заявления рассматриваются, фактически не будут считаться допущенными внутрь страны. Это подразумевает размещение в закрытом учреждении. Но есть и другие ограничения:

«В чем вообще разница между стандартной процедурой и вот такой ускоренной, на границе: это сроки рассмотрения, это свободный доступ к адвокату в стандартной процедуре и сложности с доступом к нему в этой пограничной процедуре и сроки на апелляцию. Есть риски, что люди не смогут там [в лагерях для беженцев] получать медицинскую помощь. <...> Стоит отдельно отметить, в какой ситуации оказываются трансперсоны. Им [в таких закрытых учреждениях] не будет предоставлена медицинская помощь почти никакая, а люди будут нуждаться в гормональной терапии, которая назначается пожизненно. Получить там возможно будет только экстренную помощь. С этим могут возникнуть сложности. <...> Поэтому мы и говорим, что ЛГБТИК-люди, которые подают на убежище на границе, должны быть немедленно переведены для прохождения стандартной процедуры, так как это уязвимая категория граждан», — говорит руководительница юридической службы EQUAL PostOst Катя Диковская.

Юристы проекта также рекомендуют собрать максимально полный пакет медицинских документов и рецепты на лекарства перед подачей на убежище:

«Если это есть, то нужно показывать, что вот нужна постоянная медицинская помощь или обеспечение лекарственными препаратами, чтобы сотрудники знали это. Это нужно делать в первое же интервью... То есть, если кто-то сейчас готовится к тому, чтобы податься на убежище на границе, нужно иметь полный пакет документов. Можно написать нам в бот и проконсультироваться. Мы не готовим конкретные кейсы, но можем дать экспертную оценку и рекомендовать, какие документы стоит человеку еще собрать... Мы также рекомендуем людям сразу говорить, если у них есть какой-то ПТСР, люди подвергались насилию, пыткам и избиениям. Это как раз свидетельство уязвимости и показывает, что на собеседовании — люди с определенной категорией здоровья, нуждающиеся в определенной медицинской помощи. Люди, которые едут и запрашивают убежище на границе, должны иметь с собой все абсолютно документы, подготовленный кейс, все копии документов, потому что у них не будет возможности запросить еще дополнительно, попросить прислать эти документы кого-то — они должны будут ехать уже с полным пакетом документов», — отмечает Диковская.

У юристов проекта тоже есть опасения, что качество работы пограничных служб ухудшится.