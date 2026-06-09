РФ попала в список стран, чьим гражданам реже дают убежище в ЕС. С 12 июня их заявления будут рассматривать ускоренно

С 12 июня 2026 года в Евросоюзе начнут применяться новые правила рассмотрения заявлений на убежище. Они входят в Пакт ЕС о миграции и убежище — пакет реформ, который Совет ЕС принял в мае 2024 года. Один из ключевых элементов реформы — новый регламент процедуры предоставления международной защиты. Он должен заменить прежнюю систему, при которой общие рамки задавала директива ЕС, а конкретные процедуры во многом зависели от национального законодательства стран-членов.

Сейчас заявления на убежище в ЕС рассматриваются в обычном режиме — или в отдельных случаях в ускоренном. Однако применение ускоренной процедуры до сих пор в значительной степени оставалось правом государств-членов. Новый же регламент делает ускоренное рассмотрение обязательным для ряда категорий заявителей. Среди таких оснований — гражданство страны, для которой средний уровень признания международной защиты в ЕС составляет 20% или ниже.

Это означает, что заявления граждан таких стран могут рассматривать быстрее, в том числе в пограничной процедуре — сразу после первичной проверки на внешней границе ЕС. В этих случаях сроки рассмотрения существенно сокращаются. Процедура может занять до трех месяцев. Как предупреждает политик Андрей Пивоваров, это может повлиять на качество рассмотрения дел, лишить заявителей возможности предоставить дополнительные аргументы и привести к росту числа отказов.