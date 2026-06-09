РФ попала в список стран, чьим гражданам реже дают убежище в ЕС. С 12 июня их заявления будут рассматривать ускоренно

Россияне, которые просят убежища в ЕС, могут попасть под ускоренную процедуру рассмотрения. Это связано с новыми миграционными правилами Евросоюза и списком стран с низким уровнем одобрения заявлений на международную защиту, куда попала Россия. Правозащитники предупреждают, что такой подход может ударить в том числе по политическим активистам, дезертирам, антивоенным россиянам и другим уязвимым группам, чьи риски не всегда отражаются в общей статистике.
ЕС обновляет правила убежища: что изменится с 12 июня
С 12 июня 2026 года в Евросоюзе начнут применяться новые правила рассмотрения заявлений на убежище. Они входят в Пакт ЕС о миграции и убежище — пакет реформ, который Совет ЕС принял в мае 2024 года. Один из ключевых элементов реформы — новый регламент процедуры предоставления международной защиты. Он должен заменить прежнюю систему, при которой общие рамки задавала директива ЕС, а конкретные процедуры во многом зависели от национального законодательства стран-членов.
Сейчас заявления на убежище в ЕС рассматриваются в обычном режиме — или в отдельных случаях в ускоренном. Однако применение ускоренной процедуры до сих пор в значительной степени оставалось правом государств-членов. Новый же регламент делает ускоренное рассмотрение обязательным для ряда категорий заявителей. Среди таких оснований — гражданство страны, для которой средний уровень признания международной защиты в ЕС составляет 20% или ниже.
Это означает, что заявления граждан таких стран могут рассматривать быстрее, в том числе в пограничной процедуре — сразу после первичной проверки на внешней границе ЕС. В этих случаях сроки рассмотрения существенно сокращаются. Процедура может занять до трех месяцев. Как предупреждает политик Андрей Пивоваров, это может повлиять на качество рассмотрения дел, лишить заявителей возможности предоставить дополнительные аргументы и привести к росту числа отказов.
Россия оказалась ниже порога в 20%
В Европейском агентстве по вопросам убежища (EUAA) изданию The Insider сказали, что само агентство не определяет, какие страны попадают под порог в 20%. По словам представителей EUAA, этот список формирует Eurostat на основе статистических данных. В агентстве отметили, что каждое заявление на убежище в ЕС должно рассматриваться индивидуально:
«Мы опубликовали серию отчетов с информацией о стране происхождения в отношении Российской Федерации, последний из которых вышел в декабре 2025 года. В них беспристрастно описывается положение различных политических и социальных групп, а также события, связанные с военной службой. Независимо от 20-процентного порога, согласно европейскому законодательству, все ходатайства о предоставлении убежища всегда должны рассматриваться на основании индивидуальных обстоятельств. Это не меняется».
Россия включена в опубликованный Eurostat перечень стран, для граждан которых уровень признания международной защиты на первой инстанции составляет 20% или ниже, с результатом 18,1%, говорится в официальном перечне, который есть в распоряжении The Insider.
Как следует из официального ответа Eurostat, предоставленного The Insider, этот список составлен специально для применения нового регламента ЕС о процедуре убежища. Он используется для определения того, могут ли заявления граждан той или иной страны рассматриваться в ускоренной или пограничной процедуре.
В Eurostat уточнили, что показатель рассчитывается на основе решений первой инстанции по заявлениям на убежище. При этом в базе ведомства отдельно доступны данные и по окончательным решениям после обжалований, однако для перечня, связанного с новым регламентом, используется именно статистика первой инстанции.
Правозащитники спорят с логикой нового подхода Евросоюза
В то же время, по подсчетам активистов, показатель по России балансирует около 20%, но формально до него не дотягивает. Правозащитница Дарья Дадли объяснила The Insider, что вместо пересмотра практики, при которой даже заявители из стран с жесткими диктатурами часто получают низкие показатели признания, Евросоюз фактически закрепляет эту логику в новом миграционном законодательстве:
«Вместо того чтобы пересматривать практику, при которой даже заявители из стран с жесткими диктатурами и вооруженными конфликтами — как, например, Туркменистан, Азербайджан или ДР Конго — стабильно демонстрируют в ЕС крайне низкие показатели признания на убежище, Евросоюз окончательно цементирует эту абсурдную логику в новом миграционном законодательстве. На основе статистики признания международной защиты формируется перечень примерно 70 стран с уровнем 20% и ниже, граждане которых подлежат ускоренной процедуре рассмотрения, в том числе на границе.
Это означает, что заявитель из любой из этих стран может пройти ускоренную пограничную процедуру. В очень сжатые сроки и без правовой помощи на самого заявителя ложится обязанность доказать, что ему действительно угрожает политическое преследование из-за его гражданской или политической активности.
В этот же список попадает и Россия с уровнем признания 18,1%, несмотря на жесточайшие политические репрессии, огромное количество политзаключенных и уголовное преследование вплоть до признания „экстремистом“ или „госизменником“ за антивоенную позицию или отказ участвовать в преступной войне против Украины.
Новые миграционные правила Евросоюза — это победа абсурда над здравым смыслом, полное пренебрежение к человеческим жизням и человеческому достоинству, а также явное наплевательство на свои собственные заявления о поддержке Украины, о правах человека и верховенстве закона.
Пытаясь сэкономить на миграционной системе и, возможно, выиграть деньги на оборону, Евросоюз, по сути, стреляет себе в ногу и разрушает то, что сам с таким трудом выстраивал десятилетиями. Очевидно, что через новое миграционное законодательство ЕС очень быстро на наших глазах придет к жесткой американской модели с массовыми задержаниями и правовым вакуумом для мигрантов, в том числе для россиян».
В регламенте предусмотрены исключения для отдельных категорий заявителей, для которых общая статистика по стране не отражает реальных рисков. По словам политика Пивоварова, именно поэтому он от имени «Консулов» Антивоенного комитета России направил обращение исполнительному директору EUAA Нине Грегори. В обращении он просит агентство подготовить отдельное руководство по России — Country Guidance, а до его выхода выпустить временное разъяснение о том, какие категории россиян нельзя автоматически направлять на ускоренную или пограничную процедуру.
По словам Пивоварова, речь идет о политических активистах, людях с антивоенными и «экстремистскими» делами, журналистах, правозащитниках, «иностранных агентах», квир-персонах, представителях религиозных меньшинств, включая «свидетелей Иеговы», уклонистах, дезертирах и женщинах с Северного Кавказа, пострадавших от гендерного насилия:
«Российские кейсы нельзя оценивать только по общей статистике. У политически преследуемых и уязвимых групп должен быть полноценный, а не ускоренный порядок рассмотрения».
Если процедура станет ускоренной, возможности «донести документы позже» может фактически не остаться, объясняют правозащитники. Поэтому даже людям с сильным кейсом теперь особенно важно обращаться за помощью к правозащитникам или адвокатам.