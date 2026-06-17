Британское подразделение Sabre Corp получило рекордный штраф в 1 млн фунтов стерлингов за нарушение антироссийских санкций

Великобритания оштрафовала компанию Sabre Corp за нарушение антироссийских санкций на рекордную сумму — ее британское подразделение должно выплатить 1 млн фунтов стерлингов, сообщает Reuters.

Управление по контролю за финансовыми санкциями (OFSI) наложило штраф на Sabre Global Technologies за то, что компания продолжала предоставлять российскому перевозчику «Уральские авиалинии» доступ к своей глобальной системе дистрибуции в течение семи месяцев после введения Великобританией санкций в мае 2022 года.

Sabre, поставляющая программное обеспечение и услуги для туристических компаний, искала альтернативные платежные каналы после того, как платежи на ее британские банковские счета были приостановлены. По данным OFSI, компания также попросила «Уральские авиалинии» отправить тестовый платеж на один из ее небанковских счетов за пределами Великобритании, предназначенный для будущих расчетов. Sabre сама раскрыла информацию о нарушениях.

Всего Лондон ввел ограничения против более чем 3 тысяч физических лиц, юридических лиц и судов. В мае OFSI оштрафовало лондонское отделение Deutsche Bank на 165 тысяч фунтов стерлингов, а в марте — ирландское подразделение Apple на 390 тысяч фунтов стерлингов за нарушение финансовых санкций против России.

Ранее, 16 июня, стало известно, что Великобритания станет первой страной, которая включит газовозы для перевозки сжиженного природного газа в новый пакет санкций против России. Как сообщалось на сайте британского правительства, новый санкционный пакет был направлен против российского «теневого флота», схем обхода санкций и сетей, связанных с закупкой западных технологий для российской армии. По данным Лондона, после введения новых ограничений число попавших под британские санкции судов, связанных с российским «теневым флотом» и экспортом СПГ, превысит 600.