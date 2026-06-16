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В санкционные списки Великобритании попали офицеры ГРУ и «Яндекс Банк»

The Insider
Фото: РБК

Фото: РБК

Власти Великобритании опубликовали обновления в своих санкционных списках. Среди прочего под ограничения попали газовозы для перевозки сжиженного природного газа (СПГ), компании, связанные с криптовалютной сетью A7, и офицеры ГРУ.

Среди высокопоставленных офицеров ГРУ Лондон перечисляет: 

Некоторых из них (например, Мамонтова и Попова) Лондон связывает со схемами по обходу санкций: закупкой оборудования и военных технологий для России за рубежом через подставные компании. 

Под санкции во вторник, 16 июня, также попали несколько компаний и банков — например, «Яндекс Банк» и «Вайлдберриз Банк», а также две компании, связанные с криптоплатежной системой A7, которая была создана Промсвязьбанком и беглым молдавским олигархом Иланом Шором.

Новые санкции также коснулись российского «теневого флота», а именно газовозов, которые участвуют в перевозке СПГ. Отмечается, что Великобритания стала первой из стран G7, которая ввела санкции против нескольких судов-газовозов, приобретенных Россией для обслуживания подсанкционного проекта «Арктик СПГ-2».

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