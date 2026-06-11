Офицера ГРУ Лабина, разоблаченного The Insider, приговорили в Бельгии к пяти годам заключения за поставку в РФ товаров двойного назначения

Брюссельский суд приговорил гражданина России и Бельгии Виктора Лабина к пяти годам заключения за незаконный экспорт товаров двойного назначения и химикатов в Россию, сообщает Politico.

По версии обвинения, Лабин сыграл ключевую роль в отправке в Россию более 400 тонн грузов — в том числе датчиков для обнаружения взрывов и химикатов вроде оксида иттрия, применяемого в высокотехнологичном производстве. Суд при этом постановил, что перевозка оксида алюминия — основной по объему категории грузов — уголовно не наказуема, однако квалифицировал само деяние как «политическое преступление». По данным следствия, Лабин совместно с брюссельским предпринимателем фальсифицировал таможенные документы и направлял поставки через компании в Турции, Казахстане и Узбекистане, скрывая конечный пункт назначения.

Сын Виктора Лабина, Руслан Лабин, которого прокуратура называла посредником, приговорен заочно к шести годам лишения свободы, суд также распорядился о его немедленном задержании. Адвокат Виктора Лабина Станислас Эскенази из Perspicere заявил Politico, что экспортировавшийся химикат сам по себе не был запрещен, и назвал приговор чрезмерно суровым — по его мнению, из-за российского происхождения подзащитного. Лабин провел под стражей в тюрьме Харен около года, адвокат допускает, что уже в ближайшие месяцы тот сможет выйти на свободу по УДО.

The Insider расследовал деятельность Лабина в начале 2024 года. Тогда выяснилось, что Виктор Лабин — офицер ГРУ, обустроившийся в Брюсселе в нескольких километрах от штаб-квартир Еврокомиссии и НАТО. Через свои бельгийские структуры он снабжал российский ВПК координатно-измерительными машинами, незаменимыми в производстве вооружений. Его семья при этом открыто поддерживала войну против Украины в соцсетях, избегая при этом европейских санкций. Прокурор, который вел дело, отметил, что данные следствия подтвердили выводы The Insider.

В феврале 2026 года Лабин был арестован: бельгийская полиция провела у него обыски еще в июне 2025 года, после чего он был взят под стражу. Первое заседание по делу прошло 26 февраля.