Разоблаченный The Insider ГРУшник Лабин арестован в Бельгии, он поставлял ВС РФ координатно-измерительные машины

Суд в Бельгии отправил под арест сотрудника ГРУ Виктора Лабина — героя расследования The Insider, который наладил для российской оборонной промышленности экспорт координатно-измерительных машин. О его задержании говорится в ответе Федеральной прокуратуры Бельгии, который есть в распоряжении редакции.

Как следует из изученного The Insider документа, бельгийская полиция провела у Лабина обыски еще в июне 2025 года. С того момента он находится под стражей до суда. Уточняется, что первое заседание по его делу должно пройти 26 февраля.

Виктор Лабин вел в Бельгии бизнес вместе со своими сыновьями: Романом и Русланом. Лабин-старший — учредитель фирмы Groupe d'Investissement Financier, которая специализировалась на поставках оборудования российским военным подрядчикам.

Конечным получателем товаров от бельгийской фирмы было зарегистрированное в Москве ООО «Сонатек», владельцами которого тоже была семья Лабиных. Последняя компания оказывала услуги по поставке и обслуживанию продукции как минимум 18 предприятиям российской оборонной промышленности.

У Лабина-старшего при этом есть прописка в знаменитом общежитии академии ГРУ на улице Народного Ополчения (д. 52 корп. 4) в Москве. В какой момент он перебрался в Бельгию, неясно, но как минимум в 2000 году он уже жил в Брюсселе на проспекте Уинстона Черчилля и вел бизнес в стране.

