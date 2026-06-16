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Новости

Великобритания объявила новые санкции против российского «теневого флота» и обещала выделить Украине £210 млн на ядерное топливо

The Insider
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Великобритания станет первой страной, которая включит газовозы для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) в новый пакет санкций против России. Об этом говорится в сообщении на сайте британского правительства. Новый санкционный пакет будет представлен сегодня, 16 июня, на полях саммита G7 во французском Эвиане.

Новый санкционный пакет будет направлен против российского «теневого флота», схем обхода санкций и сетей, связанных с закупкой западных технологий для российской армии. После введения новых ограничений число попавших под британские санкции судов, связанных с российским «теневым флотом» и экспортом СПГ, превысит 600.

Лондон также предоставит £210 млн на поставки британского ядерного топлива украинской госкомпании «Энергоатом». Топливо для украинских АЭС в течение ближайших двух лет будет поставлять компания Urenco.

В британском правительстве заявили, что соглашение должно помочь Украине пережить следующие зимы и снизить уязвимость перед российскими ударами по энергетической инфраструктуре. Более половины электроэнергии в Украине производят атомные станции.

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