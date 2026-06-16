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Компания Илона Маска SpaceX приобрела ИИ-стартап Anysphere через несколько дней после IPO

The Insider
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Компания Илона Маска SpaceX за $60 млрд приобрела стартап Anysphere, разрабатывающий приложение Cursor для программирования с помощью ИИ. Об этом сообщает издание Financial Times. 

SpaceX планирует использовать Cursor для расширения возможностей собственной большой языковой модели Grok. FT пишет, что сейчас Grok отстает от моделей, разработанных компаниями OpenAI и Anthropic в способности писать и отлаживать код — и SpaceX надеется исправить это покупкой Cursor. В апреле две компании заключили партнерское соглашение , которое включало право SpaceX на приобретение Anysphere. 

Несколько дней назад SpaceX привлекла $75 млрд в ходе первичного размещения акций (IPO), что стало крупнейшим выходом на биржу в мировой истории. По итогам размещения рыночная стоимость SpaceX достигла $1,77 трлн, а с учетом опционов и других потенциальных акций — около $1,8 трлн. Ко вторнику акции выросли более чем на 50%, а рыночная капитализация SpaceX превысила $2,7 трлн, что позволило компании обогнать Amazon и стать пятой в мире по объему рыночной капитализации.  

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