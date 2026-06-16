Число российских регионов с дефицитом бюджета выросло до 56 по итогам первого квартала. В начале войны их было всего шесть

По итогам января — марта этого года число регионов с дефицитом бюджета в России выросло до 56. Это следует из доклада Счетной палаты.

В докладе Минфина учитываются российские регионы, оккупированные территории Украины и федеральная территория «Сириус». Первый квартал с профицитом бюджета исполнили только 34 региона, а с суммарным дефицитом — 56 субъектов.

В первом квартале прошлого года с дефицитом бюджет исполнили 46 регионов — на десять меньше, чем сейчас. Тенденция к росту таких регионов фиксируется с 2022 года — тогда таких регионов было всего 6, но их количество росло с каждым годом.