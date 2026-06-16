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Новости

Число российских регионов с дефицитом бюджета выросло до 56 по итогам первого квартала. В начале войны их было всего шесть

The Insider
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По итогам января — марта этого года число регионов с дефицитом бюджета в России выросло до 56. Это следует из доклада Счетной палаты. 

В докладе Минфина учитываются российские регионы, оккупированные территории Украины и федеральная территория «Сириус». Первый квартал с профицитом бюджета исполнили только 34 региона, а с суммарным дефицитом — 56 субъектов. 

В первом квартале прошлого года с дефицитом бюджет исполнили 46 регионов — на десять меньше, чем сейчас. Тенденция к росту таких регионов фиксируется с 2022 года — тогда таких регионов было всего 6, но их количество росло с каждым годом. 

Инфографика: Счетная палата РФ

Инфографика: Счетная палата РФ

Как уточняют составители доклада, число регионов с дефицитом бюджета выросло во многом за счет территорий с высоким уровнем дефицита. Таких в начале года было 35, в прошлом — 23 (половина от общего числа). 

В абсолютном выражении лидерами по дефициту стали Кемеровская область (21,3 млрд рублей), Ханты-Мансийский автономный округ (20,3 млрд), Краснодарский край (19,9 млрд), Иркутская (17,4 млрд) и Московская (15,2 млрд) области. Топ-3 в отношении дефицит/доходы составили Еврейская автономная область (50,5%), Кемеровская (50%) и Вологодская (32,9%) области. 

В Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) прогнозируют, что при сохранении текущих условий этот год завершат с дефицитом 70% регионов. По итогам всего прошлого года с профицитом были исполнены бюджеты только 17 регионов, а в дефиците оказались 73 субъекта — это означает, что с дефицитом бюджета год завершили примерно 8 из 10 регионов. 

Как стало известно ранее, в первом квартале 2026-го военные расходы России составили рекордные 5,9 трлн рублей. К таким выводам пришел экономист Янис Клюге. Траты же на войну составляют около 46% от общих расходов — это примерно каждый второй рубль, писал он. Если разделить получившуюся сумму на количество дней (90), то получится, что в день российские власти тратят на военные нужды примерно 65 млрд рублей. 

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