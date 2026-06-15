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Новости

Сокуров написал письмо Михалкову о цензуре в кино, назвав его «одним из руководителей государства». Михалков ответил, что он тут ни при чем

The Insider
Александр Сокуров (слева) и Никита Михалков, 2011. Фото: «Коммерсантъ»

Александр Сокуров (слева) и Никита Михалков, 2011. Фото: «Коммерсантъ»

Режиссер Александр Сокуров 14 июня, в день своего 75-летия, опубликовал письмо, адресованное председателю Союза кинематографистов России Никите Михалкову. Как сообщается в Telegram-канале Сокурова, это письмо было передано Михалкову еще в апреле во время ММКФ, однако ответа на него не последовало, поэтому автор решил опубликовать текст послания. Только после этого Михалков отреагировал на обращение.

В посте, предваряющем публикацию письма, Сокуров возлагает на Михалкова ответственность за бедственное положение российского кинематографа:

«Прошло два месяца. Вашего ответа не последовало. Было бы неправдой сказать, что я ожидал ответа. <...> Я обратился к вам, поскольку признаю: вы являетесь одним из руководителей российского государства и, находясь в этом статусе, не можете не нести ответственность за действия государственных органов и их последствия. <...> 

Не знаю, осознаете ли вы, в каком бедственном положении находится киноиндустрия России как федеративного государства. Возможно, проблемы российского и русского кино тяжело увидеть через райские кущи московской кинодеятельности.

Постепенно, шаг за шагом устраняются ваши конкуренты, в том числе и в Санкт-Петербурге: например, разрушен выдающийся коллектив Ленинградской студии научно-популярных фильмов, на днях выселена из намоленного места уже совсем маленькая Ленинградская студия документальных фильмов, — обе они с честью выдержали испытания Великой Отечественной войны, выжили в блокаду Ленинграда, но теперь в культурной столице в XXI веке погибли».

Свое письмо Сокуров начинает с благодарности за то, что на ММКФ показали его фильм «Записная книжка режиссера», но затем говорит, что не может работать из-за цензуры:

«К сожалению, последние несколько лет систематические цензурные запреты в мой адрес исключают возможность продолжения профессионального развития. К сожалению, с подобной проблемой сталкиваюсь не только я. Предлагаю Вам ознакомиться со списком фильмов, запрещенных Минкультом для демонстрации на территории нашей страны. Список этот неполный, информация о фильмах взята из доступных мне источников. 

Никто в России не располагает такими властными возможностями, как Вы. Если Вы сочтете возможным помочь Вашим, нашим коллегам — в основном молодым — для разблокирования этих запретов и восстановления конституционных прав наших талантливых соотечественников, я был бы Вам очень благодарен».

Далее Сокуров опубликовал список из 37 фильмов, которым либо отказали в выдаче прокатного удостоверения, либо отозвали его. В этом списке три фильма самого Сокурова: «Сказка», «Русский ковчег» и «Солнце» (новая версия).

Михалков опубликовал ответ на обращение Сокурова в своем Telegram-канале, отметив, что получил текст письма от журналистов, которые просили о комментарии:

«Я не ответил г-ну Сокурову на его первое письмо, потому что, как он сам честно признался, он этого ответа от меня не ждал. Согласитесь, зачем писать человеку, который от тебя не ждет этих писем. Что же касается второго его письма, то тут, как мне кажется, вообще произошла какая-то ошибка. В этом письме он называет меня одним из руководителей государства, коим я никогда не являлся, не являюсь и являться не буду. Потому мое предложение к г-ну Сокурову — переадресовать это письмо кому-нибудь из тех, кто действительно государством руководит. Надеюсь, что его озабоченность услышат и ему ответят. И что теперь он этого ответа с нетерпением будет ждать».

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