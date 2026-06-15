Сокуров написал письмо Михалкову о цензуре в кино, назвав его «одним из руководителей государства». Михалков ответил, что он тут ни при чем

Режиссер Александр Сокуров 14 июня, в день своего 75-летия, опубликовал письмо, адресованное председателю Союза кинематографистов России Никите Михалкову. Как сообщается в Telegram-канале Сокурова, это письмо было передано Михалкову еще в апреле во время ММКФ, однако ответа на него не последовало, поэтому автор решил опубликовать текст послания. Только после этого Михалков отреагировал на обращение.

В посте, предваряющем публикацию письма, Сокуров возлагает на Михалкова ответственность за бедственное положение российского кинематографа:

«Прошло два месяца. Вашего ответа не последовало. Было бы неправдой сказать, что я ожидал ответа. <...> Я обратился к вам, поскольку признаю: вы являетесь одним из руководителей российского государства и, находясь в этом статусе, не можете не нести ответственность за действия государственных органов и их последствия. <...> Не знаю, осознаете ли вы, в каком бедственном положении находится киноиндустрия России как федеративного государства. Возможно, проблемы российского и русского кино тяжело увидеть через райские кущи московской кинодеятельности. Постепенно, шаг за шагом устраняются ваши конкуренты, в том числе и в Санкт-Петербурге: например, разрушен выдающийся коллектив Ленинградской студии научно-популярных фильмов, на днях выселена из намоленного места уже совсем маленькая Ленинградская студия документальных фильмов, — обе они с честью выдержали испытания Великой Отечественной войны, выжили в блокаду Ленинграда, но теперь в культурной столице в XXI веке погибли».

Свое письмо Сокуров начинает с благодарности за то, что на ММКФ показали его фильм «Записная книжка режиссера», но затем говорит, что не может работать из-за цензуры:

«К сожалению, последние несколько лет систематические цензурные запреты в мой адрес исключают возможность продолжения профессионального развития. К сожалению, с подобной проблемой сталкиваюсь не только я. Предлагаю Вам ознакомиться со списком фильмов, запрещенных Минкультом для демонстрации на территории нашей страны. Список этот неполный, информация о фильмах взята из доступных мне источников. Никто в России не располагает такими властными возможностями, как Вы. Если Вы сочтете возможным помочь Вашим, нашим коллегам — в основном молодым — для разблокирования этих запретов и восстановления конституционных прав наших талантливых соотечественников, я был бы Вам очень благодарен».

Далее Сокуров опубликовал список из 37 фильмов, которым либо отказали в выдаче прокатного удостоверения, либо отозвали его. В этом списке три фильма самого Сокурова: «Сказка», «Русский ковчег» и «Солнце» (новая версия).

Михалков опубликовал ответ на обращение Сокурова в своем Telegram-канале, отметив, что получил текст письма от журналистов, которые просили о комментарии: