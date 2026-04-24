Александру Сокурову не вручили спецприз ММКФ, обещанный Михалковым

Режиссеру Александру Сокурову не вручили специальный приз Московского международного кинофестиваля (ММКФ) «За вклад в мировой кинематограф». На вручение его приглашал лично председатель фестиваля Никита Михалков. Об этом сообщило издание «Подъем».

«Ну, что я могу сказать? Ну, сначала решили, потом передумали. Это же так для нас привычно, на самом деле. Просто я не очень взволнован этой ситуацией, честно говоря. Мало ли что бывает. Ну, решили так, потом решили по-другому. Кто я такой, чтобы передо мной объясняться? Да ерунда это всё. Мы не за награды работаем, мы снимаем кино, потому что должны снимать кино, а то, что так происходит, — ну, невежливо, ну, грубо, по-хамски, но бог с ним. Пусть это будут их внутренние проблемы», — сказал Сокуров, добавив, что с Михалковым он лично не знаком и тот с ним после приглашения не связывался.

Приглашение на вручение награды Сокуров получил в середине апреля. Одновременно с этим кинотеатры Петербурга отказались проводить ретроспективу его фильмов. 19 апреля Сокуров показал на ММКФ свой фильм «Записная книжка режиссера» и направил благодарственное письмо Михалкову, которого в зале не было. Через полтора дня Сокуров уехал из Москвы. 23 апреля фестиваль закрылся.