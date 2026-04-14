Новости

Кинотеатры Петербурга отказались проводить ретроспективу фильмов Александра Сокурова

Кинотеатры Санкт-Петербурга отказались показывать большую ретроспективу фильмов режиссера Александра Сокурова к его юбилею. Об этом в Telegram-канале рассказала режиссер и главный редактор журнала «Сеанс» Любовь Аркус.

«Наше недавнее приключение — поиск кинозала в Петербурге для проведения большой ретроспективы фильмов Сокурова к его юбилею. Нам отказали и „Аврора“ (я помню, как ее директор молитвенно складывала руки перед А. Н. в его неопальные времена), и „Родина“ (как будто самый прогрессивный кинотеатр), и другие. <...> За последние четыре года у Сокурова не выпустили ни один фильм, не дали прокатных удостоверений. Он в каком-то черном списке, в котором и я. Как мы выяснили окольными путями, список этот составлен не Минкультом и не Путин его инициатор. <...> Я не знаю чиновника, который этот список составил. Но могу сказать ему со всей откровенностью, что большего патриота, чем Сокуров, трудно представить», — написала Аркус.  

В том же посте она рассказала, что Сокуров получил от Никиты Михалкова приглашение на Московский международный кинофестиваль для получения награды «За вклад в мировой кинематограф». 

«Я уже отчаялась разбираться в слишком тонких отношениях государства и искусства. В любом случае, Никита Сергеевич, спасибо Вам за смелость и за самые добрые намерения, за понимание масштаба личности Сокурова. Хотя ни я, ни Саша не уверены, что эти намерения Вам удастся осуществить», — закончила она. 

В 2023 году в России запретили прокат фильма Сокурова «Сказка», который в фантастической форме повествует о событиях Второй мировой войны. Сюжет фильма строится на встрече Сталина, Гитлера, Муссолини и Черчилля после смерти.

